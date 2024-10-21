«Почему человечество – это общество заблуждения», статья основателя Фалуньгун мастера Ли Хунчжи

Мастер Ли Хунчжи – основатель духовной практики Фалуньгун. Она сочетает в себе плавные медитативные упражнения и совершенствование души, основанное на принципах Истина, Доброта и Терпение.

Мастер Ли четыре раза был номинирован на Нобелевскую премию мира. Также его номинировали на Премию Сахарова за свободу мысли. Кроме того, он лауреат Международной премии свободы вероисповедания Freedom House.

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Почему человечество – это общество заблуждения

Небесные Тела столь обширны, что даже Боги, [небесные] Цари и Владыки не знают, что находится за их пределами. Жизней так много, что их невозможно сосчитать. Однако все жизни в Небесных Телах, находящиеся на своём уровне, состоящем из их собственной материи, всеобъемлюще видят мир, в котором они существуют. Это происходит так же, как Боги смотрят на мир, просто у них нет такой мудрости и такой могущественной силы, как у Богов. Это значит, что жизни Вселенной в Небесном Теле не находятся в таком же состоянии, как люди [в нашем мире], которые не видят истинной картины мира, в котором они живут; не видят форм существования других жизней в среде своего существования; не видят истинного проявления материи в среде, где они обитают. Как следствие, образ мышления людей, способ понимания ими мира является своеобразным и лишённым силы. Это и есть общество заблуждения (за исключением Небожителей, изначально находившихся в Трёх Сферах, и отдельных явлений в сфере совершенствования).

Почему так происходит? Потому что Небесное Тело и многочисленные системы Вселенных в нём, подчиняясь закономерности «формирование, стабильность, разложение и уничтожение», достигли последнего этапа – уничтожения и находятся в процессе разложения этого страшного последнего этапа уничтожения. Всё будет полностью уничтожено и перестанет существовать. Поэтому Творец и решил спасти всех живых существ.

Вселенные Небесного Тела дойдут до этапа уничтожения, потому что Небесное Тело и многочисленные Вселенные в нём, а также бессчётное число живых существ, включая и всех Владык, Царей и Богов разных Вселенных, в ходе длительного процесса формирования, стабильности, разложения и уничтожения стали хуже, чем были в начальный период формирования. Иначе говоря, в течение долгого периода времени они перестали соответствовать критериям уровней, на которых находятся. Это непреложная закономерность жизненного процесса.

Ради спасения живых существ Творец создал Мир за пределами Небесного Тела, чтобы использовать его для спасения бесчисленных живых существ в пределах Небесного Тела и назвал его «Три Сферы». В Трёх Сферах есть три уровня существования жизней. Жизни самого низкого уровня существуют в среде с наибольшим заблуждением, в которой у них нет способностей и мудрости и в которой больше всего страданий. Это и есть человеческое общество. Однако у людей и жизней второго уровня мудрость лишь [немногим] больше, чем у людей этого [самого низкого] уровня. Поэтому они могут видеть только ситуацию в [нашем] человечестве и в сфере, где находятся они сами. Люди называют их Небожителями. А на следующем, более высоком уровне, [живые существа] могут видеть ситуацию существования жизней двух нижних сфер и ситуацию своего уровня. В Трёх Сферах мудрость у них самая большая, и люди обобщённо называют их Небесными существами. Однако никто из живых существ в пределах Трёх Сфер не способен увидеть истинную Вселенную и Небесные Миры, в которых обитают Небесные Боги.

Таким образом, человечество существует в заблуждении, обладая наименьшей мудростью, и не способно увидеть сути вещей и явлений. Это неповторимое создание Творца для спасения живых существ перед полным уничтожением в конце времён. Оно также необходимо для того, чтобы наставлять живых существ, пребывающих в мрачном мире страданий, выбраться из него, опираясь на свою природную доброту. Это действительно очень трудно, так как в последний период цикла «формирования, стабильности, разложения и уничтожения» жизни, которые подлежат уничтожению, могут пройти через это, только перенося страдания и изживая карму. Одновременно с этим они должны суметь сохранить свою добрую природу, и только тогда они будут считаться достойными Будущего. Как только настал период конца времён, Творец позволил многочисленным Богам, Царям и Владыкам Небесного Тела, а также ещё более огромным Великим Богам и Просветлённым, управляющим разными частями Небесного Тела, спуститься в мир и переродиться в людей. Однако здесь вся их мудрость и все их способности были запечатаны. Находясь в полностью закрытом, самом неспособном, неразумном и приносящем наибольшие мучения человеческом теле, они должны терпеть страдания и изживать карму. Пребывая в страданиях, они должны, опираясь на праведные мысли, сохранять свою добрую природу. Только тогда Боги и Творец серьёзно отнесутся к ним, и только тогда они будут признаны Будущим. Люди, которые в ходе многочисленных перерождений в человеческом обществе постепенно изживали карму, возникшую из-за грехов, и накапливали добродетель, будут непременно выбраны для спасения. В конце периода окончания времён, когда начнётся процесс спасения, они непременно будут спасены Творцом и попадут в новую Вселенную. Другими словами, существование человеческого общества в форме заблуждения является особой формой существования общества и жизней, которая была создана Творцом для спасения живых существ. Поэтому люди находятся в заблуждении, и кого бы они ни попросили разрушить заблуждение, это бесполезно. От Неба до Земли ни одна жизнь не осмелится разрушить эту среду, существующую для спасения живых существ.

В мире людей всегда найдётся тот, кто считает веру в Бога суеверием. Поэтому некоторые говорят: «Верю в то, что вижу, и не верю в то, чего не вижу». В результате некоторые люди осмеливаются совершать зло, не задумываясь о последствиях. Каким бы высоким ни был Бог, переродившийся в человека, когда у него появилось тело человека, он и стал человеком. Войти в человеческое тело означает попасть в заблуждение. Поэтому, пребывая в заблуждении, люди создают карму. Творец создал Три Сферы для того, чтобы живые существа, перенося страдания, изживали карму и повышали свою мораль – это и было основной целью. Только жизнь, свободная от грехов и кармы, будет спасена и сможет вернуться в свой Небесный Мир. Если создал карму, то её надо погасить – это установлено принципами Закона Небесного Тела Вселенной. Однако люди пребывают в заблуждении и склонны создавать в мире людей карму, возникшую из-за грехов. Конечно, её надо погасить. Если не погасил в этой жизни, то должен погасить в следующей. На самом деле у очень многих людей эта карма довольно большая. Творец также может взять на себя и перенести за них часть страданий, чтобы они могли обрести спасение. Это наивысшее проявление милосердия и любви к этим жизням. Когда величина кармы достигает определённой степени, жизнь действительно будет уничтожена. Изжить карму и вернуться на Небо – это и есть настоящая цель твоего прихода в этот мир. Каждый человек перед перерождением в человеческом мире, давал клятву Творцу. Погашение кармы, конечно, очень мучительно. Карма вынуждает людей бороться, воевать, болеть, тяжело работать, голодать, бедствовать и таким образом страдать. У кого-то кармы больше, а у кого-то меньше, и именно поэтому в этом мире есть люди богатые и бедные. Если человек, даже находясь в заблуждении, сохранит доброту, то создаст меньше кармы! Он будет меньше страдать!

Всё это говорит о том, что заблуждение людей было создано для спасения живых существ, а также для спасения Небесного Тела и многочисленных Вселенных. Поскольку у этого заблуждения такая весомая причина, то абсолютно невозможно, чтобы оно было разрушено в угоду человеческим желаниям. В мире [людей] очень много Бессмертных. Почему же они не могут удовлетворить желания людей и разрушить заблуждение? Они не смеют! Ведь это было задумано Творцом для спасения Небесного Тела и многочисленных живых существ, и является надеждой всех живых существ на спасение!

Учитель Ли Хунчжи

30 сентября 2024 года

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Фалуньгун занимаются более 100 миллионов человек по всему миру. В Китае, откуда происходит эта практика, приверженцы Фалуньгун подвергаются жестоким репрессиям со стороны правящей китайской коммунистической партии. Телеканалу NTD предоставлена возможность опубликовать статью господина Ли. Поделиться отзывами об этой статье можно по адресу [email protected].