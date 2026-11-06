«Нам будет его не хватать»: болельщики – об уходе Криштиану Роналду из сборной Португалии

Криштиану Роналду объявил, что после ноябрьского международного перерыва вернёт футболку с номером 7. Португальские болельщики восприняли новость об уходе 41-летнего футболиста из национальной сборной без особого удивления. Многие говорят, что им будет не хватать игрока.

[Густаву Агияр, болельщик]:

«Это не стало сюрпризом, но это всё равно потрясение. Особенно для меня: мне 24 года, и я слежу за игрой Роналду сколько себя помню. Он всегда выступал за национальную сборную. Так что это шок». [Рафаэл Роша, болельщик]:

«Знаете, мне кажется, он мог бы поиграть ещё несколько лет. И всё же в сборной появились новые таланты: Витинья, Жуан Невеш, Рафаэл Леан и другие. Думаю, команда вполне способна завоевывать титулы и без Роналду». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Да, я буду скучать по Роналду, потому что он мне нравится. Бразильцы очень любят Роналду. Тут ничего не поделаешь – мы его поклонники».

Роналду пришёл в национальную сборную в 2003 году. Сыграл за неё рекордные 234 матча и забил 146 голов. Он также стал лучшим бомбардиром в истории мужских национальных сборных.

Роналду был капитаном более 18 лет и привёл команду к её первому крупному трофею – победе на Евро-2016, а также помог ей выиграть Лигу наций УЕФА в 2019 и 2025 годах.

Последним турниром в составе сборной для игрока стал Чемпионат мира 2026 года. Он стал первым футболистом, забивавшим голы на шести Кубках мира. Всего на турнире он забил три мяча. Впрочем, Португалия выбыла из борьбы на стадии 1/8 финала, уступив со счётом 0:1 будущим чемпионам – сборной Испании.

О своём уходе Роналду сказал, что это было непростое решение. Однако его футбольная карьера не закончится. Он останется капитаном и нападающим саудовского клуба «Ан-Наср».

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