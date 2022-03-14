Преодолевая страх: история Гао Чжишэна Рождённый в пещере, где время узнают только по звёздам, Гао Чжишэн преодолевает невероятные трудности и становится.. Дата загрузки: 2022-03-14

Рождённый в пещере, где время узнают только по звёздам, Гао Чжишэн преодолевает невероятные трудности и становится одним из лучших адвокатов КНР. В народе его называют «Совестью Китая». Но в глазах коммунистической партии его стремление к справедливости заходит слишком далеко.

После того как Гао берётся за дела, которые в китайских судах считаются табу, его похищают и пытают. Тайная полиция берёт в заложники его жену и детей.

Перед адвокатом встаёт душераздирающая дилемма: он вынужден выбирать между делом всей своей жизни – стремлением к справедливости – и любовью к семье.