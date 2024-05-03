Как доброта помогает в трудную минуту

Ханна Хастинг после разрыва отношений с близким человеком сидела в кафе и плакала. Официант, заметив состояние девушки, решил её поддержать.

«Я сидела в кафе отеля с подругой и плакала два часа», – вспоминает Ханна. Когда подруги собирались уходить, официант попросил их задержаться. «Он сказал, что у него «есть кое-что для меня»», – написала девушка на свой страничке в соцсети.



«Я заплакала ещё сильнее, когда увидела десерт», – вспоминает она. В комментариях девушка рассказала о добром официанте, который заверил её, что сам пережил нечто подобное, но со временем у него всё наладилось.



Многих пользователей тронула эта история, и они рассказали о добрых поступках незнакомцев, которые помогли им в трудные времена.

Лорен Коффи поделилась такой историей: в какой-то день на работе в кафе у неё сложилась трудная ситуация, и добрый человек ей посочувствовал. Он купил девушке кофе и пирожное, сказав, что у него дочь примерно её возраста. Мужчина не хотел, чтобы девушка из кафе грустила.

Другая женщина рассказала о случае, когда плакала на пляже. Незнакомец подошёл и оставил рядом с ней ракушки в знак поддержки.

Ещё одна женщина после потери жениха летела в самолёте. Сочувствующий незнакомец купил ей напиток и слушал её, пока она рассказывала о своей утрате. Женщина написала, что этот добрый жест будет помнить всегда.

Новые исследования американских психиатров показывают, что доброта способствует укреплению психического здоровья, в частности, помогает справиться с грустью и тревогой.

Университет Огайо изучал, как влияют на людей доброта, общение с другими людьми и короткий сеанс психотерапии. Во всех трёх случаях люди чувствовали себя менее грустными и озабоченными и более счастливыми.

Но доброта лучше всего помогает найти друзей. По мнению исследователей, доброта помогает людям наладить контакт с другими и почувствовать себя лучше. Это эффективнее обычной терапии.

Кроме того, доброта помогает человеку, испытывающего душевные страдания, забыть о личных проблемах. Исследования доказывают, что добрые люди становятся счастливее и увереннее в себе, легче переживают неприятности и не впадают в эмоции.

При этом человек часто ценит доброту и общение больше, чем сам поступок или подарок.

Каждый день простые проявления доброты помогают улучшить настроение, снять душевное напряжение и даже справиться с подавленностью или тревогой.

Добрые поступки – это бескорыстная помощь. Кроме того, они вдохновляют других людей на добрые дела.