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Египет впервые принимает мировой турнир по конкуру

Египет впервые принимает мировой турнир по конкуру

Египет впервые принимает международные соревнования по конкуру Longines Global Champions Tour. Это 14-й этап серии. Престижный..

Дата загрузки: 2026-10-23

Египет впервые принимает мировой турнир по конкуру

Египет впервые принимает международные соревнования по конкуру Longines Global Champions Tour. Это 14-й этап серии. Престижный турнир проходит на фоне древних пирамид. В нём участвуют 50 наездников и 100 лошадей.

[Маркус Энинг, участник из Германии]:
«Я впервые побывал в Каире и вообще в Африке. Это необычное место. Всегда хотел здесь побывать, а возможность соревноваться в непосредственной близости от пирамид делает это событие по-настоящему особенным».

[Самех эль-Дахан, участник из Египта]:
«Главное отличие этого турнира от других соревнований той же серии — это пирамиды. Вряд ли где-то ещё турниры проходят рядом с одним из семи чудес света».

Во время трёхдневного турнира спортсменам предстоит преодолевать препятствия высотой до 1,60 метра. Призовой фонд этапа – 1,75 миллиона евро. Победитель Гран-при получит миллион евро.

В сезоне 2026 года на 17 этапах серии в целом будет разыграно более 36 миллионов евро. В этом году турнир отмечает своё 20-летие.

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