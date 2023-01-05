$270 тыс. отдали за голубого тунца на новогоднем аукционе в Японии

Уже ранним утром десятки покупателей собрались на рыбном рынке «Тоёсу» в Токио. Здесь проходит первый в..

Уже ранним утром десятки покупателей собрались на рыбном рынке «Тоёсу» в Токио. Здесь проходит первый в новом году аукцион голубого тунца. И он очень важен для представителей ресторанного бизнеса.

У того, кто купит самый дорогой лот, не будет отбоя от клиентов. В этот раз жемчужиной торгов стал тунец весом 212 килограммов. Его продали за 36 миллионов иен – это 272 тысяч долларов. То есть килограмм обошёлся в 1280 долларов. В прошлом году за самого большого тунца выручили почти в два раза меньше.

До этого в течение трёх лет цены на деликатесную рыбу падали. Причиной стали локдауны во время пандемии. К тому же люди до сих пор неохотно едят в общественных местах.

[Кохэй Тагути, директор оптовой компании Daiichi Suisan]:

«Условия для рыбной отрасли по-прежнему будут тяжёлыми из-за распространения коронавируса и других факторов. Однако мы все будем сотрудничать и сообща сможем противостоять этим трудностям».

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Проданного тунца выловили в водах префектуры Аомори. Считается, что мясо рыбы из тех мест очень качественное.

Попробовать блюдо из голубого тунца стоимостью 270 тысяч долларов захотят многие японцы. А это значит, что в ресторан будут выстраиваться очереди. Причём заведение останется популярным на весь год. Именно поэтому бизнесмены готовы потратиться на аукционе.

В 2021 году самого большого голубого тунца продали за 200 тысяч долларов. А в 2019-м рыба весом 278 килограммов ушла с молотка за один миллион 800 тысяч долларов. Её купил владелец сети ресторанов Киёси Кимура, который в народе известен как «король тунца». В последние годы он не решается тратить много денег. Ссылается на то, что клиентов стало меньше.

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