Золотой призёр конкурса боевых искусств NTD поделился своими секретами Таень Лю занимается кунг-фу 18 лет. Говорит, что это похоже на закалку меча. [Таень Лю, золотой.. Дата загрузки: 2024-09-09

Таень Лю занимается кунг-фу 18 лет. Говорит, что это похоже на закалку меча.

[Таень Лю, золотой призёр Конкурса NTD по боевым искусствам]:«В древности говорили, что железо нужно закалить сто раз, чтобы превратить в сталь. Так же и с боевыми искусствами. Нужно снова и снова отрабатывать одно и то же движение. Это утомительно, но нужно продолжать. Только тогда сможешь достичь настоящего мастерства».

В этом году Лю стал золотым призёром Восьмого Международного конкурса традиционных боевых искусств, организованного телеканалом NTD в США.

Он говорит, что кунг-фу в его изначальном виде сильно отличается от современных направлений. Традиционно для прогресса требуется нечто больше, чем усердные тренировки, и это тесно связано с внутренним самосовершенствованием.

Большой прорыв произошёл у Лю пять лет назад, когда он проанализировал свои действия во время личного конфликта.

[Таень Лю, золотой призёр Конкурса NTD по боевым искусствам]:«Я понял, что был неправ в отношениях с другими людьми, и что мне следует отказаться от своего эгоизма. Я не должен был так относиться к другим. Раньше я всегда думал, что виноват кто-то другой, а не я. После переосмысления мне вдруг пришла мысль, что я могу выполнить движение иначе. Например, изменить точку начала движения и расслабить определённую часть тела. Тогда я понял, что повышение мастерства напрямую связано с улучшением внутреннего состояния».

Когда Лю уставал или не видел прорыва после длительного периода тренировок, возникала мысль сдаться.

[Таень Лю, золотой призёр Конкурса NTD по боевым искусствам]:«Но я не поддался этой мысли. Я её преодолел. Я знаю, что это не то, чего я хочу».

Что помогло Лю продолжать? По его словам, это мудрость древней культуры.

[Таень Лю, золотой призёр Конкурса NTD по боевым искусствам]:«Это волшебно. Например, когда мы практикуем “чжань-чжуан”, то есть долго стоим в одной позе, это открывает поток энергии внутри тела, что приводит к заметным изменениям. Чувствуешь себя очень комфортно, чувствуешь лёгкость при ходьбе. Даже травмы быстрее проходят».

Лю говорит, что во времена Культурной революции в Китае моральная составляющая боевых искусств была искоренена. Поэтому те, кто занимается современными боевыми искусствами, часто получают тяжёлые травмы. В традиционных боевых искусствах, включающих внутреннюю работу над собой, травмы случаются редко.

[Таень Лю, золотой призёр Конкурса NTD по боевым искусствам]:«Современные боевые искусства – это просто вид спорта. Они смешивают разные школы боевых искусств. По сути они разрушают традиционные боевые искусства».

Лю уже в пятый раз участвует в соревнованиях NTD по боевым искусствам. К слову, в 2022 году золотая медаль не досталась никому.

[Ли Юфу, судья]:«Мне очень жаль, что так случилось. Мы не ожидали такого результата. Мы обошли все уголки мира в поисках кандидата на золотую медаль. Но безуспешно». [Таень Лю, золотой призёр Конкурса NTD по боевым искусствам]:«Я думаю, он хочет, чтобы мы продолжали совершенствоваться. Это соревнование не только ради вручения наград. Участники действительно должны продолжать совершенствовать своё мастерство в традиционных боевых искусствах. И даже превосходить тех, кто был до них».

Лю мечтает достичь уровня мастеров кунг-фу прошлого и, возможно, даже их превзойти. Он также хочет внести свой вклад в сохранение древней культуры.