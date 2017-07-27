Учёные обнаружили «солнечные фильтры» в растениях Антарктиды

На просторах Антарктиды встречаются только два вида цветковых растений – луговик антарктический и колобантус кито. И, как выяснили чилийские учёные, они обладают свойством защищаться от солнечного ультрафиолетового излучения.

[Густаво Сунига, учёный]:

«Мы более 10 лет вели исследования как в Антарктиде, так и в лаборатории, и обнаружили, что оба вида хорошо переносят ультрафиолетовое излучение. Мы не увидели значительных повреждений даже при высоком уровне радиации».

В атмосфере над Антарктидой в начале весны образуется так называемая озоновая дыра, то есть уровень ультрафиолетового излучения становится очень высоким. И растения способны защититься в такой ситуации. В них обнаружили группу молекул, которые действуют как солнечный фильтр.

По мнению исследователей, такое свойство можно передать сельскохозяйственным культурам, которые плохо переносят солнце. Это повысит их урожайность.

Такие растения можно использовать и в производстве солнцезащитных кремов. Тем более, что натуральных средств существует не много.

[Густаво Сунига, учёный]:

«Очень важно, что есть группа молекул, представляющая собой солнечный фильтр. Это можно использовать при создании косметических продуктов для защиты кожи от ультрафиолетового излучения, которое становится всё сильнее».

Чилийские учёные говорят, что в последние годы из-за таяния льдов в Антарктиде ареал распространения луговика и колобантуса кито увеличивается. Они ищут коммерческих партнёров для разработки продукции на основе этих растений.