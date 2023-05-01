В предвкушении праздника. Сотни собак самых разных пород, а также их владельцы готовятся к предстоящему Вестминстерскому..

Новая дисциплина и ещё одна порода: какие изменения внесли в Вестминстерское дог-шоу

В предвкушении праздника. Сотни собак самых разных пород, а также их владельцы готовятся к предстоящему Вестминстерскому дог-шоу. Престижная выставка пройдёт в Нью-Йорке. А пока организаторы анонсируют изменения.

В этом году в соревнования добавили новую дисциплину – ныряние в бассейн за мячом.

[Гейл Миллер Бишер, директор Вестминстерского клуба собаководов]:

«Это соревнование на дальность прыжка, то есть насколько далеко собака прыгнет в воду. Побуждать её к этому будет мячик. Хозяин бросает игрушку, а собака прыгает так далеко, как только может».

Также нынешнюю выставку пополнят новые участники. Это охотничьи собаки породы итальянский бракк. По одной версии, порода существовала уже в IV или V веке. По другой – была выведена лишь в XVII. Бракков содержали при дворах Медичи. Аристократы охотились с этими легавыми на пернатую дичь.

[Иззи Нитон, хендлер]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это очень важное изменение, потому что в этом году бракки впервые получили право участвовать в Вестминстерском дог-шоу. Владельцы очень долго ждали, когда их собаки смогут соревноваться».

Между тем для будущих участников дог-шоу проводят предварительное выступление. Так тренеры могут оценить мастерство собаки.

Хизер Уитт готовит свою питомицу Роуан к состязаниям по аджилити. Говорит, что на обучение ушли годы.

[Хизер Уитт, владелица собаки]:

«Роуан даёт мне знать, если, по её мнению, я ошибаюсь, когда веду через полосу препятствий. Она верная, очень преданная. Любит печенье и игры на пляже, но больше всего любит аплодисменты».

Соревнования будут разделены на семь категорий: подружейные, гончие, пастушьи, служебные, терьеры, комнатно-декоративные и неспортивные. В каждой выберут победителей. Потом финалисты будут состязаться за звание лучшего из лучших.

147-е ежегодное Вестминстерское дог-шоу пройдёт в Национальном теннисном центре в Нью-Йорке с 6 по 9 мая. Участвовать будет более 3000 собак.

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