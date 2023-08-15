Культовые гонки на лодках-змеях устроили в Индии

Десятки гребцов заставляют свои лодки плыть с невероятной скоростью. Победу здесь обеспечат только командный дух и..

Десятки гребцов заставляют свои лодки плыть с невероятной скоростью. Победу здесь обеспечат только командный дух и слаженная работа. Захватывающие гонки на лодках-змеях проходят в индийском штате Керала.

В этом году участвует 70 команд. За них болеют тысячи зрителей.

[туристка из Германии]:

«Спортсмены выкладываются на все сто, так что здорово на это смотреть. Мы в восторге».

Гонки по традиции проходят на озере Пуннамада в Аллеппи. Лодки-змеи получили такое название из-за кормы в форме капюшона кобры. Эти деревянные суда – одна из визитных карточек штата Керала.

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В старину на лодках-змеях ходили на войну. Потом стали устраивать гонки. Соревнования проводили в праздники, или когда приезжали знатные гости. Так, в середине прошлого века гонки устроили в честь визита первого премьер-министра Индии Джавахарлала Неру.

Состязания очень понравились политику. Позже он прислал победителям серебряную копию лодки с дарственной надписью. С тех пор в Керале ежегодно проходят гонки под названием Кубок Неру.

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