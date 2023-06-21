Йога стала успешным вкладом Индии в культуру мира

Распространение йоги стало одним из самых успешных вкладов Индии в культурное развитие мира. Премьер-министр Нарендра Моди..

[Суриндер Гоэл, инструктор по йоге]:

«Наш премьер-министр занимается йогой 365 дней в году. Хотя он самый занятой человек, но практикует ежедневно. Если премьер-министр может заниматься йогой каждый день, то почему простой человек не может делать так же? Надо сделать йогу обязательной в школах».

Распространение йоги стало одним из самых успешных вкладов Индии в культурное развитие мира. Премьер-министр Нарендра Моди называет эту духовно-физическую практику бесценным даром древних индийских традиций. 21 июня отмечают Международный день йоги.

Слово «йога» на санскрите означает «единение» или «связь». Это символизирует соединение тела и сознания. Сейчас существует несколько направлений йоги, которые распространяются по всему миру.

[Нирадж Верма, практикующая йогу]:

«Йога изменила мою жизнь. Я чувствую себя счастливой. Это похоже на благословение».

Учредить Международный день йоги предложил Нарендра Моди. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила праздник в 2014 году. Отмечают его с 2015-го. В этом году Моди возглавил празднование Международного дня йоги в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. А Генеральный секретарь ООН обратился к людям мира с посланием в честь этой даты. Он напомнил о ценном влиянии йоги на здоровье людей.

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Всемирная организация здравоохранения также заявляет о пользе йоги. По мнению специалистов, занятия йогой помогают восполнить недостаток физической активности. Её нехватка входит в десятку главных причин смертности в мире. Малоподвижный образ жизни провоцирует развитие сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также диабета.

А приверженцы йоги говорят, что занятия помогают достичь гармонии с собой, миром и природой.

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