Новый вид гигантского титанозавра весом 50 т открыли в Аргентине

Новый вид гигантского травоядного титанозавра с длинной шеей открыли аргентинские учёные. Он относится к роду чукарозавр..
Дата загрузки: 2023-05-19
Окаменелые останки нашли в провинции Рио-Негро на севере Патагонии. Доисторический ящер жил в поздний меловой период примерно 95 миллионов лет назад.
В числе находок – передние и одна задняя конечность. Бедренную кость пришлось разделить на три части. Каждая получилась весом 100 килограммов. Поднять её могли только несколько человек.[Матиас Мотта, палеонтолог]:
«Размеры этого животного просто поразительны. Длина бедренной кости, соединяющей бедро со стопой, – метр 90 сантиметров. Это очень крупный динозавр из группы зауроподов».
Основываясь на размере бедренной кости, учёные определили, что ящер был длиной 30 метров и весил 50 тонн. Это один из самых крупных динозавров, когда-либо найденных в Рио-Негро. При этом конечности у него тоньше, чем у титанозавров других видов. Так что это был «стройный» динозавр.
В Патагонии обитали крупнейшие в мире растительноядные ящеры, такие как патаготитан и аргентинозавр. Их длина достигала 35 метров, а вес – 70 и даже 100 тонн. Учёные до сих пор не выяснили, почему титанозавры быстро росли, а некоторые не прекращали расти всю жизнь.[Николас Чименто, палеонтолог]:
«Аргентина – это рай для палеонтологов, потому что мы нашли уже более 140 подтверждённых наукой видов динозавров».
Останки чукарозавра планируют выставить в музее.
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