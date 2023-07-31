Черви, которые ожили после анабиоза длиной в 46 тыс. лет, принадлежат к новому виду

Анализ генома круглых червей ледникового периода, которые вернулись к жизни после разморозки, показал, что это новый..
Дата загрузки: 2023-07-31
Открытие сделали учёные из нескольких немецких исследовательских институтов. Они изучили нематод, которых обнаружили в вечной мерзлоте Сибири.
В 2018 году российские исследователи возродили к жизни двух червей из окаменелой породы в илистых отложениях вечной мерзлоты. Радиоуглеродное датирование показало, что эти нематоды находились в криптобиозе примерно 46 000 лет.
[Филипп Шиффер, исследователь из Университета Кёльна]:
«Очень увлекательно, наконец, внезапно увидеть жизнь, живые организмы, выползающие из куска почвы, который был глубоко заморожен в течение 46 000 лет».
Исследователи отмечают, что нематоды разработали «молекулярный инструментарий» для выживания. Так, лёгкое обезвоживание перед замораживанием усилило их готовность к криптобиозу и увеличило выживаемость при минус 80 градусах Цельсия.
Как и другие виды нематод, они производили трегалозу на биохимическом уровне при умеренном обезвоживании. Это позволяло им выдерживать замораживание и интенсивное обезвоживание.
[Филипп Шиффер, исследователь из Университета Кёльна]:
«Они вырабатывают этот сахар, трегалозу, который каким-то образом помогает им защитить свою ДНК и белки, пока они находятся в этой стадии анабиоза».
Изучение этих существ однажды может помочь в природоохранных мероприятиях по мере изменения климата Земли.
[Филипп Шиффер, исследователь из Университета Кёльна]:
«Мы можем узнать вещи, которые могут помочь нам спасти вымирающие виды и подумать о мерах защиты».
При этом учёные не считают, что размороженные древние организмы могут содержать опасные патогены.
[Филипп Шиффер, исследователь из Университета Кёльна]:
«Конечно, это возможно. И с COVID мы все видели, что всё может произойти очень внезапно. Но я бы не сказал, что есть непосредственная опасность, что эти формы приносят какие-то бактерии, которые внезапно начинут убивать людей».
Короткая ссылка на эту страницу: