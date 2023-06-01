В этой футболке один из лучших вратарей мира Икер Касильяс привёл сборную Испании к победе на..

Форму и награды звёзд футбола представили в новом Музее легенд в Мадриде

В этой футболке один из лучших вратарей мира Икер Касильяс привёл сборную Испании к победе на Кубке мира в ЮАР в 2010 году. Сейчас он дарит её новому Музею легенд в Мадриде.

Музей занимает семь этажей в здании на площади Пуэрта-дель-Соль, и всё это пространство превратилось в маленький уголок футбольного рая. Здесь собраны футболки, бутсы и награды таких звёзд, как Зико, Пеле, Месси, Роналду, Зидан, и многих других величайших футболистов.

Экспозиция охватывает все важные турниры, включая Кубок мира, Лигу чемпионов, Кубок Либертадорес, Чемпионат Европы и Кубок Конфедераций.

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В музее представлены футболки победителей Кубка Европейских чемпионов 60-го – 61-го годов. В их числе были шотландский «Селтик», итальянский «Интер» и английский «Манчестер Юнайтед».

В зале олимпийских чемпионов есть форма сборной Уругвая, которая взяла золото в 24-м и 28-м году. А это золотая медаль Лионеля Месси, которую он завоевал в 2008-м.

Одна из самых редких футболок принадлежала итальянскому форварду Джузеппе Меацце. В ней он выступал в 34-м году, когда Италия выиграла Кубок мира.

[Марсело Ордас, руководитель музея]:

«Джузеппе Меацца носил только одну футболку на протяжении всего чемпионата мира в 1934 году. Именно поэтому она уникальна, и она здесь, в Музее легенд».

Руководитель музея – аргентинский коллекционер Марсело Ордас – собирал экспонаты три десятилетия. Проделывая такую грандиозную работу, заручился поддержкой ФИФА, УЕФА и Международного олимпийского комитета.

[Марсело Ордас, руководитель музея]:

«Музей легенд – это дань уважения футболу, его истории, игрокам, легендам, клубам и сборным, но прежде всего людям – болельщикам всего мира».

Многие испанцы считают Мадрид идеальным местом для такого музея.

[Эктор Коронель, глава Агентства по туризму Мадрида]:

«Думаю, учредители музея решили, что Мадрид – одно из лучших мест. У нас знаменательная история и отличные результаты, которых мы добились на крупных чемпионатах. Две наши мадридские команды выиграли 14 европейских Кубков».

Ожидается, что Музей легенд ежегодно будет посещать миллион человек.

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