Неделя высокой моды в Индии: пышные коллекции и звёзды Болливуда

Неделя высокой моды в Индии продолжает поражать пышностью и блеском нарядов. На шестой день показов на..
Дата загрузки: 2023-08-03
Шетти сотрудничает с известным в стране модельером Анамикой Кханной. Её одели в бежевое ажурное платье в пол с замысловатой трёхмерной аппликацией в сочетании с нежными цветами и жемчугом.
[Атия Шетти, актриса]:
«Думаю, Анамика не только прекрасный художник, но и удивительный человек. Когда участвуешь в её показах и шоу, будь то продакшн, одежда, модели, – все становятся лучшей версией себя. И сегодня у меня ощущения именно такие».
Модельер говорит, что использовала в создании своей коллекции много разных техник.
[Анамика Кханна, модельер]:
«В ней много ручной работы, много сочетания старого с современным».
На седьмой день свою драматичную монохромную коллекцию представил дизайнерский дуэт двух братьев Шантану и Никхила Мехра. Они также задействовали некоторых болливудских актёров и актрис. Говорят, что вдохновением для их нарядов стало путешествие по Италии.
[Шантану Мехра, модельер]:
«Коллекция о романтике. Она соблазнительная и окутана гламуром».
Ещё один показ дизайнера Долли Джунджунваллы был вдохновлён загадочной Луной и другими небесными телами. Все её наряды выполнены из светлых блестящих тканей. Но есть и тёмные вкрапления.
[Долли Джунджунвалла, модельер]:
«Нас вдохновили месяц и чёрное ночное небо. Мы подумали, что нужно сделать нечто столь же прекрасное, как небесные тела. Мы начали с серебряного цвета и добавили чёрный. В них – вся наша коллекция».
В этих показах поучаствовали такие звёзды Болливуда, как Адитья Рой Капур, Сара Али Хан и Диша Патани.
Неделя моды проходит в Нью-Дели.
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