Путешественник из Китая прилетел в американский аэропорт в Сан-Франциско с немецкой овчаркой. Надлежащих документов на ввоз животного у мужчины не было, поэтому он оставил питомца в аэропорту, а сам полетел дальше.
Сотрудники авиакомпании United Airlines назвали шестимесячного щенка Поларис. Собаку поместили на карантин в Лос-Анджелесе. Через четыре месяца пёс получил разрешение остаться в США.
Сотрудники авиакомпании United забрали Полариса и поселили в офисе аэропорта в Сан-Франциско. У собаки была своя лежанка, лакомства и игрушки. Директор по обслуживанию клиентов United Airlines рассказала, что они хотели найти хозяина для Полариса среди сотрудников авиакомпании.
Эту роль взял на себя пилот Уильям Дейл. Он забрал собаку домой. В честь радостного события в аэропорту Сан-Франциско устроили праздничный вечер. Уильям Дейл сказал, что благодарен команде United Airlines, поскольку их любовь и забота облегчили Поларису адаптацию к новой среде.
Как брошенный в аэропорту щенок обрёл новый дом
Путешественник из Китая прилетел в американский аэропорт в Сан-Франциско с немецкой овчаркой. Надлежащих документов на ввоз животного у мужчины не было, поэтому он оставил питомца в аэропорту, а сам полетел дальше.