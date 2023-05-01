Хорватия экстренно убирает нефть неизвестного происхождения со своего побережья

Рабочие в белых комбинезонах используют струйные шланги, чтобы убрать с камней и песка небольшие сгустки нефти...

Рабочие в белых комбинезонах используют струйные шланги, чтобы убрать с камней и песка небольшие сгустки нефти. В прошлом году их вынесло на береговую линию Хорватии протяжённостью примерно в шесть километров на северном побережье Адриатического моря.

Происхождение нефти остаётся загадкой. При этом приближается туристический сезон, и перед приездом гостей пляжи и берег очищают в срочном порядке.

[Сильвана Буттигнони, представительница Natura Histrica]:

«Большая часть загрязнённого берега очищена. Приближается туристический сезон, и туристы смогут приехать, но работы ещё много».

Нефть прилипла к скалам и лежит на диких известняковых пляжах. Эта неприглядная картина абсолютно не устраивает местные власти, ведь туризм составляет 20% экономики Хорватии. И он только начал восстанавливаться после пандемии.

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Очистка продолжается уже несколько месяцев. В ней принимают участие гражданская оборона, пожарные и волонтёры. При этом нефть попала в микротрещины известняка. И вычистить её почти нереально.

[Мирко Радолович, глава регионального Управления экологии]:

«Примерно пять-шесть километров береговой линии, если учесть, что всё пришло со стороны моря, большая часть берега (покрыта нефтью). Но это в основном берег незаселённый, дикий».

При этом нефть появляется на этом участке побережья не в первый раз. Теперь власти говорят, что люди имеют право знать, кто виновник загрязнения.

[местный житель]:

«Это проблема, потому что грязь постоянно появляется, хотя и в меньших количествах. Будет проблема с туризмом, когда гости приедут и, вероятно, вступят в это. Загрязнение распространяется повсюду, его невозможно контролировать».

Хорватские СМИ писали, что загрязнение могло поступить из близлежащей теплоэлектростанции. Ранее в ноябре прошлого года она сообщала о технических сбоях. Однако официально она не взяла на себя ответственность за экологическое бедствие.

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