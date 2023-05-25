Крупнейшую в мире коллекцию британского искусства дополнили современными вкраплениями

Галерея Тейт в Лондоне преобразилась. Впервые за десять лет музей обновил свою постоянную коллекцию. Картины и..

Галерея Тейт в Лондоне преобразилась. Впервые за десять лет музей обновил свою постоянную коллекцию.

Картины и скульптуры теперь не разделены по эпохам, а находятся вместе, образуя необычный симбиоз.

Тут и портреты дворян XVII века, и скульптура с чемоданами, которая символизируют проблему современной миграции.

[Алекс Фаркухарсон, директор Галереи Тейт]:

«Впервые за десять лет мы перевесили всю экспозицию коллекции в галерее Тейт, которая находится в 40 залах. В каком-то смысле это совершенно новый взгляд на историю британского искусства».

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Стены галерей были перекрашены в разные цвета, чтобы представить разные периоды истории искусства.

Этим проектом хотели привлечь внимание к художникам, которых раньше не замечали.

Этот портрет дамы был написан Джоан Карлайл в начале XVII столетия. Он показывает, что тогда среди искусных художников встречались и женщины.

[Алекс Фаркухарсон, директор Галереи Тейт]:

«Здесь 800 работ, и 200 из них были приобретены в этом столетии. При этом около 70 приобрели за последние пять лет. И эти новые приобретения позволили нам расширить и обновить историю искусства».

И хотя работы в основном расположены в хронологическом порядке, посетителям стоит следить за преднамеренными вкраплениями.

Например, среди картин XVIII века можно увидеть произведение Пабло Бронштейна 2023 года «Дом Молли».

[Алекс Фаркухарсон, директор Галереи Тейт]:

«Мне особенно нравится одна вещь, которая, как я надеюсь, понравится и посетителям. Это то, как мы время от времени вкрапляем современные работы в исторические комнаты в качестве сюрпризов. Они как путешественники во времени».

Работники галереи надеются, что их экспозиция объединит старое и новое и продемонстрируют богатое разнообразие британского искусства.

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