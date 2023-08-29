Сотрудники Военной академии США в Нью-Йорке открывают почти 200-летнюю капсулу времени и демонстрируют её содержимое. В..

Что нашли в 200-летней капсуле времени в Нью-Йорке

Сотрудники Военной академии США в Нью-Йорке открывают почти 200-летнюю капсулу времени и демонстрируют её содержимое.

В масках и очках они осторожно вскрывают свинцовую ёмкость размером примерно 30х30х33 сантиметра.

Но, к разочарованию публики и историков, ящик оказался пустым, если не считать слоя застывшей грязи внизу.

[Пол Хадсон, археолог]:

«Коробка не совсем оправдала ожидания. В ней – слой грязи, осевший на дне. Нижняя часть ёмкости выгнулась. Видимо, это произошло из-за проникновения влаги. Мы не думаем, что они приложили столько усилий, чтобы заложить этот ящик в памятник и ничего в него не положить. Итак, мы собираемся собрать весь ил и просеять его через мелкое сито, чтобы посмотреть, сможем ли мы найти в нём какие-то остатки».

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Влага могла разрушить любое органическое вещество внутри, например, бумагу или дерево.

Запечатанную капсулу времени нашли в мае 2023 года во время ремонта. Она была в основании памятника герою Войны за независимость Тадеушу Костюшко, главному инженеру Вест-Пойнта с 1778 по 80-й год.

Возможно, её заложили во время первоначальной установки памятника в 1829 году. Археологи предполагают, что в ней мог быть зуб, волос или кость, которые принадлежали Костюшко.

[Пол Хадсон, археолог]:

«Если внутри в течение 200 или 150 лет была вода, со временем она разрушила всё. Через 200 лет останется только грязь».

В следующем году Академия планирует заложить в восстановленное основание памятника новую капсулу времени.

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