Руины древнеримских общественных бань раскопали недалеко от столицы Марокко. Термальный комплекс уже назвали крупнейшим в своём..

Крупнейшие в Марокко древнеримские бани обнаружили во время раскопок

Руины древнеримских общественных бань раскопали недалеко от столицы Марокко. Термальный комплекс уже назвали крупнейшим в своём роде, обнаруженным в стране. Площадь бань – не менее 2000 квадратных метров. [Абдельазиз Хияри, археолог]:«Это важные бани, украшенные мрамором. Стены их были покрыты фресками. В этих банях мы также обнаружили мраморную статую, изображающую римское божество».

Находку сделали в комплексе древних руин Шелла, включённых в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Их площадь превышает три квадратных километра, то есть они почти в пять раз больше Помпеев в Италии.

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Археологи сосредоточились на участке Шеллы, который оставался совершенно нетронутым с 60-х годов прошлого века. Их целью было определить границы древнего мавритано-римского города, изучить его оборонительную систему и найти порт.

[Абдельазиз Хияри, археолог]:«В этом районе мы нашли несколько зданий, включая дома портового района. Мы также обнаружили часть стены, окружающей город, которая была построена для его защиты».

Археологи также обнаружили некрополь. Первым открытием в нём стала гробница в виде колумбария, где хранили урны с прахом и мощи усопших. Она стала единственной в своём роде в окрестностях.

Раскопки выявили большой припортовой участок. Однако сам порт пока не нашли.

[Абдельджалил Бузуггар, директор Национального института археологии]:«Мы составили карту и точно знаем, куда нам следует отправиться для раскопок. Это большой шаг вперёд, который будет иметь очень важные последствия».

Раскопки планируют продолжать ближайшие 10-15 лет. Правительство Марокко выделило на проект около миллиона долларов США.

Учёные полагают, что этот район изначально был заселён финикийцами. А со II по V век он был ключевым форпостом Римской империи.

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