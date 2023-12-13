Рождественский поезд с 18 000 лампочек дарит праздник пассажирам в Великобритании

Окутанный паром 100-летний паровоз подходит к станции в английском графстве Эссекс. Старинный локомотив тянет за собой..

Окутанный паром 100-летний паровоз подходит к станции в английском графстве Эссекс. Старинный локомотив тянет за собой рождественский поезд, сверкающий тысячами огней.

Лампочки горят не только снаружи. Внутри вагонов тоже развешены гирлянды. Здесь царит праздничная атмосфера. Звучат знаменитые рождественские песни, а интерактивные браслеты пассажиров переливаются разными цветами в такт музыке.

[пассажирка]:

«Мне очень нравится рождественский поезд, потому что звучит много хороших песен и все украшения здесь великолепные». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться [пассажирка]:

«Мне нравятся разноцветные огни. Это круто и волшебно».

Поезд украшают 18 000 разноцветных лампочек. Светотехникой управляет волонтёр.

[Джон Купер, светотехник]:

«Можно управлять каждой лампочкой индивидуально. Это позволяет создавать причудливые узоры и перемещать свет вверх и вниз по всему поезду».

Рождественский экспресс следует по старинной железной дороге Эппинг-Онгар. Путешествие длится полтора часа. Билет стоит 20 фунтов стерлингов. Поезд рассчитан на 300 пассажиров. Свободных мест обычно не остаётся.

Управляют железной дорогой в основном волонтёры.

[Энди Харви, машинист-волонтёр]:

«Вокруг тёплое сияние и великолепный шлейф света от огней. Приходят буквально целые семьи – от малышей до бабушек и дедушек. А ещё это подготовка к Рождеству – настоящий праздник».

А этот волонтёр днём работает программистом, а вечером приходит на станцию. Проверяет билеты и помогает пассажирам безопасно сесть в поезд.

[Дэниел Уотерман, волонтёр]:

«Паровой двигатель – это живое существо. Многие говорят, что это самое близкое человеческое творение к другому живому существу. Это очень красиво, особенно в такой вечер. Вокруг висит пар, и все запахи и звуки прекрасны».

Железнодорожную ветку Эппинг-Онгар построили во второй половине XIX века. Со временем она стала убыточной, и её закрыли. В конце прошлого и начале этого столетия дорогу реконструировали. Теперь это и музей, и парк развлечений. Летом здесь также перевозят пассажиров. Кроме того, железнодорожную линию сдают в аренду съёмочным группам кино и телевидения.

Короткая ссылка на эту страницу: