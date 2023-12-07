Рождество в «Тиволи»: праздничными огнями засверкал парк развлечений в Копенгагене

Тысячи огней зажглись на рождественской ёлке в копенгагенском «Тиволи». В парке развлечений официально стартовал праздничный сезон...

[гость парка «Тиволи»]:

«Освещение – прежде всего, верно? И вот мы в самом центре этого – с музыкой и огнями. Сразу чувствуешь рождественскую атмосферу». [гостья парка «Тиволи»]:

«Каждый год здесь очень приятно и красиво. Если нет рождественского настроения, то оно появится, когда окажешься здесь». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Здесь очень уютно и, как говорят в Дании, “хюгелит” – приятно».

Тысячи огней зажглись на рождественской ёлке в копенгагенском «Тиволи». В парке развлечений официально стартовал праздничный сезон. Яркая разноцветная иллюминация осветила улицы и здания и украсила знаменитые аттракционы.

В этом году для украшения «Тиволи» использовали 45 километров гирлянд. На фасаде, башнях и куполах отеля «Нимб» горят 3100 лампочек. В общей сложности в парке каждый день зажигается миллион огней. Рядом с главной ёлкой установлен каток с искусственным льдом.

Рождественская иллюминация в «Тиволи» будет гореть до 31 декабря.

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