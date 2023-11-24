Только руки и мастерство: на Гавайях возвели уникальный храм из белого гранита

Среди пышной зелени, в окружении гор прячется необычный храм. Он индуистский, но построили его на гавайском..
Дата загрузки: 2023-11-24
Уникально и то, что храм строили без использования электрических инструментов. То есть вся работа выполнена вручную. Строительство началось в 90-м году прошлого века.
[Парамачарья Садашиванатха Паланисвами, монах]:
«У нас возникли проблемы. В Индии надо было найти специалистов, поскольку одно из требований нашего гуру заключалось в том, что храм должен быть построен без использования современных инструментов. Разрешалось использовать только навыки тысячелетней давности».
Сначала в Индии вырезали 4000 гранитных блоков. Потом доставили на гавайский остров. Здесь обрабатывали маленькими молотками, а также зубилами 70 видов. Мастера создали много уникальных элементов: например, так называемые музыкальные столбы с высокими стержнями, которые могут точно воспроизводить музыкальные тона при ударах молотом. Также строение украсили каменными цепями со свободными звеньями.
Храм назвали Ираиван. На тамильском языке это означает «Тот, кому поклоняются».
[Правинкумар Васудева, священнослужитель]:
«В Индии можно было построить что-то подобное, но этого не сделали. Здесь построить такое почти невозможно, но это сделали, несмотря ни на что. Это удивительно».
При храме есть мужской монастырь.
[Саньясин Тиллаинатхасвами, монах]:
«У каждого монаха есть небольшой домик в джунглях. Там мы спим и медитируем. Утром просыпаемся и идём в главные здания, и первым делом участвуем в богослужении».
На Гавайских островах живёт почти 1,4 миллиона человек, и только менее одно процента из них – индуисты. Так что храм Ираиван в основном рассчитан на паломников и туристов из других штатов США, а также из разных стран.
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