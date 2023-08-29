Китайский Country Garden обещает достроить проект в Малайзии в $100 млрд

Крупнейший частный китайский девелопер Country Garden, который погряз в долгах, обещает завершить проект в Малайзии стоимостью..

Крупнейший частный китайский девелопер Country Garden, который погряз в долгах, обещает завершить проект в Малайзии стоимостью 100 миллиардов долларов. По словам его владельцев, активов на это достаточно.

Когда-то Country Garden считали самым финансово устойчивым в Китае. Однако теперь оказался на грани краха. Так, в августе он пропустил две долговые выплаты по облигациям на общую сумму в 22,5 миллиона долларов.

Это усилило опасения, что растущий долговой кризис в сфере китайской недвижимости замедлит более широкое восстановление экономики после пандемии коронавируса.

Country Garden строит свой крупнейший зарубежный проект – огромный город среди леса в штате Джохор на юге Малайзии, который граничит с Сингапуром.

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Forest City – совместное предприятие с частной малазийской компанией Esplanade Danga 88, которую поддерживают администрация Джохора и султан штата.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что это будет «специальная финансовая зона» для привлечения инвестиций.

Проблемы Country Garden могут оказать сдерживающее влияние на покупателей жилья и финансовые учреждения. Они также усилят давление на сектор, который с конца 2021 года уже столкнулся с падением продаж, ограниченной ликвидностью и серией дефолтов застройщиков.

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