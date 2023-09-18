Мексиканские археологи очистят надгробие правителя майя Пакаля Великого

Мексиканские археологи начали важную работу в Паленке, где находилась столица древнего Баакульского царства. На надгробии правителя..

Мексиканские археологи начали важную работу в Паленке, где находилась столица древнего Баакульского царства. На надгробии правителя майя Пакаля Великого появились жёлтые и коричневатые пятна. Это результат жизнедеятельности летучих мышей. Хотя сам камень в хорошем состоянии, пятна портят вид.

Учёные проводят физико-химические тесты, выясняя, какие вещества подходят для очистки надгробия. Его длина – 3,8 метра, ширина – 2,20, толщина – 25 сантиметров. Плита украшена выгравированными картинами. Они иллюстрируют, как правитель спускается в подземный мир, а затем возрождается в образе Синтеотля. Это божество считается покровителем земледельцев, которые выращивают кукурузу.

Пакаль Великий правил с 615 по 683 год. Его детство пришлось на неспокойные времена. Город дважды опустошали воины Канульского царства и их союзники. На престол Пакаль взошёл в девять лет – после смерти двух прямых наследников.

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При нём шло масштабное строительство. Он также провёл несколько успешных военных кампаний. Прожил Пакаль 80 лет. Его похоронили в пирамиде «Храма Надписей» в Паленке.

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