Пока многие регионы мира страдают от засухи, водно-болотное угодье Аммик в Ливане процветает. Оно одно из..

В Ливане есть болота, важные для всей планеты

Пока многие регионы мира страдают от засухи, водно-болотное угодье Аммик в Ливане процветает. Оно одно из самых важных на Ближнем Востоке и раскинулось на 250 гектаров.

[Абдала Ханна, куратор угодий Аммик]:

«Уже почти сентябрь, а территория всё ещё зелёная. Воды по-прежнему достаточно».

Здесь сохраняют биоразнообразие. Аммик – убежище для водяных буйволов и тысяч перелётных птиц. Здесь также водятся амфибии и рептилии, растут сотни видов растений.

Причём, это частные владения. Принадлежат семье Скафф. Она делает всё для сохранения экосистемы. Территорию патрулируют, чтобы не пустить сюда браконьеров.

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Болота питают природные родники. Здесь также построили специальные плотины для удерживания воды. Благодаря ним в этот засушливый год этот район не страдает от засухи.

Эти болота – немалый вклад в здоровье всей планеты.

[Абдала Ханна, куратор угодий Аммик]:

«Один квадратный километр водно-болотных угодий может поглотить столько углекислого газа, сколько – пять квадратных километров лесов».

Здесь также процветает экотуризм. Оборудованы специальные тропы для пеших и велопрогулок.

[Абдала Ханна, куратор угодий Аммик]:

«Но основное занятие, к которому мы призываем людей – это наблюдение за птицами. Люди приходят посмотреть на птиц в этом районе».

Здесь водится более 260 видов птиц. Для обзора построили специальные вышки.

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