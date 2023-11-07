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30 000 древних бронзовых монет нашли в море у берегов Сардинии

30 000 древних бронзовых монет нашли в море у берегов Сардинии

Сокровища нашли на морском дне у побережья итальянского острова Сардиния. Дайвер заметил в песке металлические предметы..

Дата загрузки: 2023-11-07

30 000 древних бронзовых монет нашли в море у берегов Сардинии

Сокровища нашли на морском дне у побережья итальянского острова Сардиния. Дайвер заметил в песке металлические предметы и сообщил властям.

Находку осмотрели и подняли на поверхность археологи. Оказалось, что это римские и византийские бронзовые монеты – фоллисы. Их отчеканили в первой половине IV века нашей эры.

В целом археологи нашли от 30 до 50 тысяч монет. Количество пока оценили приблизительно – по весу. Повреждены только четыре монеты. Остальные очень хорошо сохранились, что большая редкость.

Рядом с монетами также нашли стенки амфор, сделанных в Африке и на Востоке. По мнению археологов, поблизости могут находиться обломки затонувшего корабля.

Министерство культуры Италии заявило, что находка стала одним из самых важных открытий для страны за последние годы.
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