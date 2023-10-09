«Весь мир – театр, а люди в нём актёры». Эту фразу приписывают знаменитому английскому поэту и..

Пол, по которому ходил сам Шекспир, нашли во время реконструкции

«Весь мир – театр, а люди в нём актёры». Эту фразу приписывают знаменитому английскому поэту и драматургу Уильяму Шекспиру.

А теперь можно прикоснуться и к полу, по которому Шекспир, возможно, ходил. Новое открытие сделали в английском Норфолке во время ремонта в ратуше Святого Георгия.

В здании возрастом 600 лет под новым полом нашли более старый.

[Джонатан Кларк, историк]:

«Мы знаем из документов, что полы здесь не меняли. Здесь такая конструкция, что пол невероятно сложно разобрать. Также ранее провели датирование по кольцам дерева. Оно подтвердило, что здание построили в начале XV века».

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А это соответствует времени, когда жил Шекспир. Известный драматург был ещё и актёром.

В исторических документах местной ратуши есть запись о визите актёров графа Пембрука. В эту труппу входил и молодой Шекспир.

Как утверждают в театре, вполне возможно, что он выступал именно здесь.

[Тим Фитцхигэм, креативный директор театра]:

«Теперь мы знаем, что доски, находящиеся под современным театром, – это оригинальные доски, датированные 1417-30 годами. И это действительно удивительно, потому что в мире просто нет другого театра, который мог бы утверждать, что Уильям Шекспир ходил по таким доскам».

Ратуша Святого Георгия претендует на звание старейшего действующего театра Великобритании. Её руководство говорит, что сейчас нацелено на то, чтобы сохранить старинный пол ещё на века.

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