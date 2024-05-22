Японская «умная» ложка помогает есть меньше соли

Сократить потребление соли поможет новое японское изобретение. Эту «умную» ложку разработал гигант по производству напитков Kirin..
Дата загрузки: 2024-05-22
Ложка весом 60 граммов работает от аккумуляторов.[Хомэй Миясита, соавтор разработки]:
«Когда ешь пищу с низким содержанием соли, на язык попадает только часть натрия. Мы используем электрический ток, чтобы привлечь натрий к языку. Как только это происходит, создаётся впечатление более солёного вкуса».
Доказано, что избыточное потребление соли увеличивает риск инсультов и других заболеваний, а также способствует повышенному давлению.
Такая ложка особенно актуальна для Японии, где каждый взрослый в среднем потребляет около 10 граммов соли в день. Это вдвое больше нормы, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения.[Ай Сато, разработчица]:
«В целом японцам необходимо сократить потребление соли. Но изменить диету, к которой мы привыкли, может быть очень сложно. Мы создали этот инструмент, чтобы можно было регулировать потребление соли и привыкать к более лёгкой еде».
До конца мая около 200 ложек компания продаст онлайн. Их стоимость составит примерно 130 долларов за штуку. В июне ограниченная партия поступит в розничный магазин в Японии.
А уже в течение пяти лет, как ожидается, такая ложка появится у миллиона японцев.
Продажи за рубежом начнутся в 2025 году.
Отметим, что разработчики этой ложки в прошлом году были удостоены Шнобелевской премии в области питания. Её присуждают за необычные и причудливые исследования и разработки.
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