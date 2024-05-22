Японская «умная» ложка помогает есть меньше соли

Сократить потребление соли поможет новое японское изобретение. Эту «умную» ложку разработал гигант по производству напитков Kirin Holdings. Она испускает слабое электрическое поле, концентрируя молекулы ионов натрия на языке. Это усиливает восприятие солёности пищи.

Ложка весом 60 граммов работает от аккумуляторов.

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[Хомэй Миясита, соавтор разработки]:«Когда ешь пищу с низким содержанием соли, на язык попадает только часть натрия. Мы используем электрический ток, чтобы привлечь натрий к языку. Как только это происходит, создаётся впечатление более солёного вкуса».

Доказано, что избыточное потребление соли увеличивает риск инсультов и других заболеваний, а также способствует повышенному давлению.

Такая ложка особенно актуальна для Японии, где каждый взрослый в среднем потребляет около 10 граммов соли в день. Это вдвое больше нормы, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения.

[Ай Сато, разработчица]:«В целом японцам необходимо сократить потребление соли. Но изменить диету, к которой мы привыкли, может быть очень сложно. Мы создали этот инструмент, чтобы можно было регулировать потребление соли и привыкать к более лёгкой еде».

До конца мая около 200 ложек компания продаст онлайн. Их стоимость составит примерно 130 долларов за штуку. В июне ограниченная партия поступит в розничный магазин в Японии.

А уже в течение пяти лет, как ожидается, такая ложка появится у миллиона японцев.

Продажи за рубежом начнутся в 2025 году.

Отметим, что разработчики этой ложки в прошлом году были удостоены Шнобелевской премии в области питания. Её присуждают за необычные и причудливые исследования и разработки.

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