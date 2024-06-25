Это Дейзи – собака-ищейка. Австралийские биологи возлагают на неё большие надежды. Собаку обучили искать один из..

В Австралии собака-ищейка поможет сохранить редкие грибы, похожие на пальцы

Это Дейзи – собака-ищейка. Австралийские биологи возлагают на неё большие надежды. Собаку обучили искать один из самых редких грибов на планете – гипокреопсис широкий. Необычный гриб похож на человеческие пальцы, поэтому в Австралии его называют «пальцами чайного дерева».

[Майкл Амор, биолог]:

«В последние десять лет мы находили «пальцы чайного дерева» только в штате Виктория. Их обнаружили в шести местах».

Редким грибам угрожают потеря среды обитания и лесные пожары.

[Шери Бармос, сотрудница Королевских ботанических садов]:

«»Пальцы чайного дерева» – удивительный вид. Он не только выглядит как нечто совершенно чужеродное, но также играет важную роль в поддержании здоровья экосистемы».

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Пока учёные нашли менее 100 таких грибов. Теперь, после многих лет тренировок, к поискам приступит Дейзи. Эксперимент показал, что собака разыскивает нужные объекты намного эффективнее человека.

[Шери Бармос, сотрудница Королевских ботанических садов]:

«Люди склонны ложно идентифицировать предметы. Но Дейзи может с уверенностью определить грибы, которые нам нужны. Это совершенно бесценно».

Гипокреопсис широкий растёт на кустарниках. Причём живёт на поверхности другого гриба. Из-за этого задача Дейзи усложняется, поскольку запах гриба-хозяина смешивается с запахом «пальцев чайного дерева». Но собака справляется.

Дейзи будет вести поиски в паре с человеком. Так можно добиться наибольшего успеха.

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