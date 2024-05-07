Житель Челябинска собрал сотни наборов Lego и открыл музей

Этот боевой космический корабль из «Звёздных войн» – один из самых популярных экспонатов в музее конструктора..

Этот боевой космический корабль из «Звёздных войн» – один из самых популярных экспонатов в музее конструктора Lego в Челябинске. Он открылся в конце прошлого года и уже привлекает много гостей.

Всего здесь 600 экспонатов. Некоторые модели эксклюзивные. Например, дроид R2-D2 сделан из набора, который предназначен для строительства экскаватора.

Открыл музей коллекционер Константин Васильев. Он начал собирать конструкторы Lego 12 лет назад, когда преподавал робототехнику. Большинство наборов купил на европейских и американских аукционах и онлайн-площадках. Некоторые конструкторы подарили местные жители.

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Все детали в экспонатах оригинальные и не повреждены. Например, для этого грузовика использовали несколько одинаковых конструкторов. Собирали три года.

[Константин Васильев, основатель музея]:«Мы хотели именно этот проект сделать, чтобы он был в идеальном состоянии. Соответственно все кубики именного того времени, в идеальном состоянии. Ни один кубик не погрызен, не поцарапан».

В музее представлены экспонаты, начиная с конца 70-х годов. Константину больше всего интересны старые наборы.

[Константин Васильев, основатель музея]:

«Эти модели сейчас уходят с рынка. Для меня они более интересные, потому что история, с чего всё начиналось».

Собирать модели помогает Виталий Исаев. Он тоже поклонник Lego. На сборку одного экспоната в основном уходит от трёх дней до месяца.

[Виталий Исаев, заместитель директора музея]:

«Это некоторая медитация, я бы сказал, расслабление. Конечно, какие-то модели, когда восстанавливаем, химичим, так скажем, бывает тяжело найти какую-то деталь. Самые первые, самые старые наборы очень тяжело прицепляются. Бывают мозоли прямо очень большие. Но сейчас всё восстановлено, всё сделано».

Гости музея с интересом рассматривают экспонаты и слушают рассказ гида.

[Иннокентий Булыгин, гость музея]:

«Я пришёл за компанию. Не был уверен, что мне здесь понравится, потому что я уже не маленький мальчик. Но я здесь нахожусь уже который час с большим удовольствием, мне всё очень нравится. Lego смогло меня заинтересовать, увлечь. Просто очень здорово, что у нас есть такое классное место».

Музей постоянно пополняется. В планах – поставить модель «Титаника» длиной четыре метра.

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