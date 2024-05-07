Житель Челябинска собрал сотни наборов Lego и открыл музей

Этот боевой космический корабль из «Звёздных войн» – один из самых популярных экспонатов в музее конструктора..
Дата загрузки: 2024-05-07
Этот боевой космический корабль из «Звёздных войн» – один из самых популярных экспонатов в музее конструктора Lego в Челябинске. Он открылся в конце прошлого года и уже привлекает много гостей.
Всего здесь 600 экспонатов. Некоторые модели эксклюзивные. Например, дроид R2-D2 сделан из набора, который предназначен для строительства экскаватора.
Открыл музей коллекционер Константин Васильев. Он начал собирать конструкторы Lego 12 лет назад, когда преподавал робототехнику. Большинство наборов купил на европейских и американских аукционах и онлайн-площадках. Некоторые конструкторы подарили местные жители.
Все детали в экспонатах оригинальные и не повреждены. Например, для этого грузовика использовали несколько одинаковых конструкторов. Собирали три года.[Константин Васильев, основатель музея]:
«Мы хотели именно этот проект сделать, чтобы он был в идеальном состоянии. Соответственно все кубики именного того времени, в идеальном состоянии. Ни один кубик не погрызен, не поцарапан».
В музее представлены экспонаты, начиная с конца 70-х годов. Константину больше всего интересны старые наборы.
[Константин Васильев, основатель музея]:
«Эти модели сейчас уходят с рынка. Для меня они более интересные, потому что история, с чего всё начиналось».
Собирать модели помогает Виталий Исаев. Он тоже поклонник Lego. На сборку одного экспоната в основном уходит от трёх дней до месяца.
[Виталий Исаев, заместитель директора музея]:
«Это некоторая медитация, я бы сказал, расслабление. Конечно, какие-то модели, когда восстанавливаем, химичим, так скажем, бывает тяжело найти какую-то деталь. Самые первые, самые старые наборы очень тяжело прицепляются. Бывают мозоли прямо очень большие. Но сейчас всё восстановлено, всё сделано».
Гости музея с интересом рассматривают экспонаты и слушают рассказ гида.
[Иннокентий Булыгин, гость музея]:
«Я пришёл за компанию. Не был уверен, что мне здесь понравится, потому что я уже не маленький мальчик. Но я здесь нахожусь уже который час с большим удовольствием, мне всё очень нравится. Lego смогло меня заинтересовать, увлечь. Просто очень здорово, что у нас есть такое классное место».
Музей постоянно пополняется. В планах – поставить модель «Титаника» длиной четыре метра.
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