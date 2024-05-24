В Болгарии розовое масло начали делать раньше обычного

Болгарские фермеры на месяц раньше начали собирать лепестки роз. Это село Черганово. Здесь работники трудятся с..
Дата загрузки: 2024-05-24
По словам специалистов, правильное сочетание тепла и влажности играют решающую роль для качества продукта. В этом году в Болгарии были довольно тёплая зима и очень тёплая весна, поэтому розы и зацвели раньше обычного.
Чтобы получить один грамм масла, нужно собрать более 1000 лепестков.
[Тодор Николаев, главный технолог завода «Терра Роза»]:
«Для производства одного литра розового масла требуется примерно три тонны цветков роз. В этом году ситуация у нас немного лучше. Она благоприятнее для производителей».
После сбора лепестки сразу отправляют в переработку. Если будут долго лежать, то потеряют свой аромат.
По словам историков, розы стали сельскохозяйственной культурой почти 2500 лет назад. Изначально розовое масло делали в Персии. Потом производство распространилось в Индию и Египет, а затем в Европу. В конце XIX века Болгария стала одним из важнейших центров производства розового масла в мире.
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