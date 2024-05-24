fb pixel
Телеканал NTD

В Болгарии розовое масло начали делать раньше обычного

В Болгарии розовое масло начали делать раньше обычного

Болгарские фермеры на месяц раньше начали собирать лепестки роз. Это село Черганово. Здесь работники трудятся с..

Дата загрузки: 2024-05-24

В Болгарии розовое масло начали делать раньше обычного
Болгарские фермеры на месяц раньше начали собирать лепестки роз. Это село Черганово. Здесь работники трудятся с раннего утра, поскольку в это время содержание эфирного масла достигает максимума.

По словам специалистов, правильное сочетание тепла и влажности играют решающую роль для качества продукта. В этом году в Болгарии были довольно тёплая зима и очень тёплая весна, поэтому розы и зацвели раньше обычного.

Чтобы получить один грамм масла, нужно собрать более 1000 лепестков.

[Тодор Николаев, главный технолог завода «Терра Роза»]:
«Для производства одного литра розового масла требуется примерно три тонны цветков роз. В этом году ситуация у нас немного лучше. Она благоприятнее для производителей».

После сбора лепестки сразу отправляют в переработку. Если будут долго лежать, то потеряют свой аромат.

По словам историков, розы стали сельскохозяйственной культурой почти 2500 лет назад. Изначально розовое масло делали в Персии. Потом производство распространилось в Индию и Египет, а затем в Европу. В конце XIX века Болгария стала одним из важнейших центров производства розового масла в мире.
Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...