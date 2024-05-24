В Болгарии розовое масло начали делать раньше обычного

Болгарские фермеры на месяц раньше начали собирать лепестки роз. Это село Черганово. Здесь работники трудятся с..

Болгарские фермеры на месяц раньше начали собирать лепестки роз. Это село Черганово. Здесь работники трудятся с раннего утра, поскольку в это время содержание эфирного масла достигает максимума.

По словам специалистов, правильное сочетание тепла и влажности играют решающую роль для качества продукта. В этом году в Болгарии были довольно тёплая зима и очень тёплая весна, поэтому розы и зацвели раньше обычного.

Чтобы получить один грамм масла, нужно собрать более 1000 лепестков.

[Тодор Николаев, главный технолог завода «Терра Роза»]:

«Для производства одного литра розового масла требуется примерно три тонны цветков роз. В этом году ситуация у нас немного лучше. Она благоприятнее для производителей».

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После сбора лепестки сразу отправляют в переработку. Если будут долго лежать, то потеряют свой аромат.

По словам историков, розы стали сельскохозяйственной культурой почти 2500 лет назад. Изначально розовое масло делали в Персии. Потом производство распространилось в Индию и Египет, а затем в Европу. В конце XIX века Болгария стала одним из важнейших центров производства розового масла в мире.

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