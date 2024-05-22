Забытая жемчужина Африки. Город Дженне в Мали считается одним из старейших в регионе к югу от..

Мечеть в Дженне – самое большое здание из сырцового кирпича в мире

Забытая жемчужина Африки. Город Дженне в Мали считается одним из старейших в регионе к югу от Сахары. В его старой части до сих пор сохранилось почти 2000 традиционных домов.

Ещё десять лет назад Дженне ежегодно принимал сотни тысяч туристов. Но последние годы об этом месте забыли из-за вооружённого конфликта с исламистскими повстанцами.

Раньше Кола Бах зарабатывал на жизнь гидом. Но с 2012 года дохода от туризма не получает.

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[Кола Бах, бывший туристический гид]:

«Мы верили, что этот кризис рано или поздно закончится, что всё вернётся. Но чем больше времени проходило, тем эта мечта становилась всё более призрачной. Теперь это действительно сложно».

Работая гидом, мужчина также приобретал рогатый скот. Теперь может прокормить семью только за счёт того, что продаёт своих животных.

Из-за конфликта в 2016 году мечеть Дженне включили в список объектов ЮНЕСКО, находящихся под угрозой.

Строение земляного цвета – самое большое в мире здание из сырцового кирпича. Каждый год перед началом сезона дождей на него необходимо накладывать новый слой глины, иначе оно разрушится.

Здесь ответственность разделили женщины и мужчины. Первые приносят воду из близлежащей реки, чтобы смешать её с глиной и рисовой шелухой. А мужская половина уже облицовывает мечеть.

[Бамуи Трао Траоре, каменщик]:«Каждый из нас ходит в определённое место, чтобы наблюдать. У каждого человека есть своё место. Так делаем, пока работу не закончат. Мы самоорганизуемся, контролируем младших».

В Дженне работает культурная миссия, которая пытается сохранить древнее наследие города. Её глава говорит, что проблем много: от отсутствия безопасности до незаконных раскопок и плохой системы вывоза мусора.

Несмотря на то, что Мали – один из крупнейших производителей золота в Африке, страна входит в число наименее развитых в мире. Почти половина из 22 миллионов малийцев живёт за чертой бедности. А так как туристическая индустрия практически исчезла, у людей становится всё меньше способов зарабатывать на жизнь.

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