Песто и маринованные огурцы: экзотическое мороженое предлагают в Лондоне

Попробовать мороженое и сорбет с самым неожиданным вкусом предлагают в Лондоне. В этом сезонном магазинчике британского..

Попробовать мороженое и сорбет с самым неожиданным вкусом предлагают в Лондоне. В этом сезонном магазинчике британского дизайнера Ани Хиндмарч представляют новую коллекцию десертов. Они вдохновлены тем, что можно найти на любой кухне, например, оливками, солодовым уксусом, маринованными огурцами и соусом песто. [Сара Стэндинг, сотрудница магазина]:«»Птичье молоко» со вкусом заварного крема очень популярно. Это восхитительное сливочное, насыщенное, ванильное мороженое. Что ещё вкусного? Один из моих любимых вкусов этого года – апельсиновый мармелад «Типтри». Он изумительный».

Дизайнер сумок Аня Хиндмарч запустила проект «Мороженое» три года назад. Десерты с экзотическим вкусом понравились многим. Теперь к открытию магазина собирается очередь минимум из ста человек. Кто-то берёт мороженое со вкусом любимых продуктов, а кто-то пробует что-нибудь новое для себя.

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[Лилли, покупательница]:«Я очень люблю оливки. Это моя самая любимая еда. И мороженое на вкус в точности как оливки Perello». [Аннабель, покупательница]:«В детстве я ела шоколадные батончики Penguin. Так что для меня это замечательный вкус».

Каждый год магазин предлагает новое мороженое. Но особенно полюбившееся покупателям возвращается.

[Сара Стэндинг, сотрудница магазина]:«Самое популярное мороженое прошлого года – это десерт со вкусом соевого соуса «Киккоман». Люди относились к нему с большим сомнением, пока не попробовали. Это самое вкусное мороженое. На вкус как семена кунжута. Просто восхитительно».

Мерная ложечка мороженого стоит примерно пять евро. А целая креманка обойдётся в 19.

Продавать необычное мороженое будут до 18 августа.

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