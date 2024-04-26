Дубайский стартап делает столовые приборы из пшеничной соломы

Судьба этой одноразовой ложки совсем не такая, как у пластиковых аналогов. Её сажают в песок и..

Судьба этой одноразовой ложки совсем не такая, как у пластиковых аналогов. Её сажают в песок и поливают не случайно. Недели через две-три здесь появятся всходы. Ложка сделана из пшеничной соломы, а на кончике есть капсула, в которой хранятся семена растений.

Такие столовые приборы выпускает дубайский стартап. Их уже используют в кафе и ресторанах города.

[Закари Рой, управляющий рестораном]:

«Это отличный продукт. Он решает огромную проблему пластиковых столовых приборов, которые попадают на свалки. А кто не любит садоводство? Мы сейчас сидим в саду нашего ресторана. У нас растут мандарины, баклажаны и перец чили. А теперь я с удовольствием добавлю немного базилика, мяты, перца чили и шнитт-лука. По-моему, это фантастика».

Основатель стратапа объясняет, что можно либо посадить сам столовый прибор, либо вынуть из него семена и потом их посеять. Ложки, вилки и ножи биоразлагаемые. Так что в любом случае вреда от них нет.

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[Мостафа Хаттаб, директор BloomSpoon]:

«Наши главные покупатели – рестораны и кафе, которые продают еду навынос, а также её доставляют. Мы продаём не обычные пластиковые столовые приборы, которые попадут на свалку, а экологически чистую альтернативу. Мы также пропагандируем экологичные привычки, такие как посадка растений».

Стартап выпускает и другие биоразлагаемые товары.

В Дубае с января этого года запрещено использовать полиэтиленовые пакеты. Исключение есть только для тех, которые сделаны из вторсырья. В июне запретят одноразовые непластиковые товары. Со следующего года нельзя будет продавать соломинки для коктейлей и ватные палочки. А в 2026-м вступит в силу запрет на пластиковые контейнеры для пищевых продуктов и пластиковую посуду.

В ОАЭ каждый год образуется более 6,5 миллиона тонн отходов. При этом 75% твёрдых бытовых отходов идёт в переработку.

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