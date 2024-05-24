Бетон из кофе: австралийские учёные нашли полезное применение кофейной гуще

Теперь каждый человек, выпив кофе, может помочь планете. Австралийские исследователи из Мельбурна нашли необычное применение кофейной..
Дата загрузки: 2024-05-24
Теперь каждый человек, выпив кофе, может помочь планете. Австралийские исследователи из Мельбурна нашли необычное применение кофейной гуще. Оказывается, её можно добавлять в бетон, и он становится прочнее и экологичнее.
Идея родилась у сотрудников Мельбурнского королевского технологического университета, когда они обсуждали переработку органических отходов.
[Раджив Ройчанд, исследователь]:
«Эта дискуссия была за чашкой кофе. И именно тогда мы решили начать с кофе, а затем перейти к исследованию других органических отходов».
Перед добавлением в бетон кофейную гущу нагревают в бескислородной камере при температуре 350 градусов. В итоге получается биоуголь. Им можно заменить до 15% песка. При этом полученный бетон становится на 30% прочнее. Значит и цемента понадобится на 10% меньше. Его получают при температуре 1500 градусов, и сократив производство, можно сократить и потребление энергии. Также можно добывать меньше песка, что тоже хорошо для природы.
В Австралии ежегодно выбрасывают 75 000 тонн кофейной гущи. Полученный из неё биоуголь может заменить до 675 000 тонн песка в бетоне.
Мельбурнский университет в партнёрстве со строительными компаниями и компаниями по производству бетона хочет открыть фабрику, где будут делать биоугль. Вуз также планирует выкупать кофейную гущу у Starbucks.
[Раджив Ройчанд, исследователь]:
«Мы сосредоточены на том, чтобы перерабатывать все органические отходы, которые попадают на свалки. Хотим добавлять это в бетон».
По мнению специалистов, до 70% отходов, выброшенных на свалки, можно переработать в биоугль. Над производством и изучением свойств этого вещества работают университеты по всему миру. Из разных органических веществ получается биоуголь разного качества. Исследователи из Мельбурна первыми попробовали добавлять переработанную кофейную гущу в бетон.
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