Бетон из кофе: австралийские учёные нашли полезное применение кофейной гуще

Теперь каждый человек, выпив кофе, может помочь планете. Австралийские исследователи из Мельбурна нашли необычное применение кофейной..

Теперь каждый человек, выпив кофе, может помочь планете. Австралийские исследователи из Мельбурна нашли необычное применение кофейной гуще. Оказывается, её можно добавлять в бетон, и он становится прочнее и экологичнее.

Идея родилась у сотрудников Мельбурнского королевского технологического университета, когда они обсуждали переработку органических отходов.

[Раджив Ройчанд, исследователь]:

«Эта дискуссия была за чашкой кофе. И именно тогда мы решили начать с кофе, а затем перейти к исследованию других органических отходов».

Перед добавлением в бетон кофейную гущу нагревают в бескислородной камере при температуре 350 градусов. В итоге получается биоуголь. Им можно заменить до 15% песка. При этом полученный бетон становится на 30% прочнее. Значит и цемента понадобится на 10% меньше. Его получают при температуре 1500 градусов, и сократив производство, можно сократить и потребление энергии. Также можно добывать меньше песка, что тоже хорошо для природы.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

В Австралии ежегодно выбрасывают 75 000 тонн кофейной гущи. Полученный из неё биоуголь может заменить до 675 000 тонн песка в бетоне.

Мельбурнский университет в партнёрстве со строительными компаниями и компаниями по производству бетона хочет открыть фабрику, где будут делать биоугль. Вуз также планирует выкупать кофейную гущу у Starbucks.

[Раджив Ройчанд, исследователь]:

«Мы сосредоточены на том, чтобы перерабатывать все органические отходы, которые попадают на свалки. Хотим добавлять это в бетон».

По мнению специалистов, до 70% отходов, выброшенных на свалки, можно переработать в биоугль. Над производством и изучением свойств этого вещества работают университеты по всему миру. Из разных органических веществ получается биоуголь разного качества. Исследователи из Мельбурна первыми попробовали добавлять переработанную кофейную гущу в бетон.

Короткая ссылка на эту страницу: