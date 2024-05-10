Брызги прохладной воды сейчас – настоящее спасение для этого гималайского медведя. Он живёт в зоопарке в..

Холодная вода и кондиционеры: в зоопарке в Индии помогают питомцам пережить жару

Брызги прохладной воды сейчас – настоящее спасение для этого гималайского медведя. Он живёт в зоопарке в Гвалиоре в индийском штате Мадхья-Прадеш. В городе стоит 40-градусная жара.

Животных и птиц обливают водой из шланга, чтобы помочь им охладиться. Некоторые питомцы подолгу сидят в искусственных прудах, спасаясь от жары.

Некоторую прохладу приносят разбрызгиватели. Их включают на два часа утром и вечером. В закрытых вольерах работают кондиционеры.

[Шив Кумар Пал, сотрудник зоопарка]:

«Мы также следим за тем, чтобы животные хорошо ели. (Для охлаждения) мы даём им огурцы, арбузы и фрукты».

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В ближайшее время похолодания не обещают. Май и июнь в Мадхья-Прадеше в центральной части Индии обычно очень жаркие. Температура держится на уровне 40 градусов и выше.

Зоопарк в Гвалиоре работает с 1922 года. Здесь содержат много редких видов животных.

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