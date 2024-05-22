Пришлось спать на улице: на юге Италии произошло землетрясение

В Италии к западу от Неаполя произошло землетрясение. Оно было магнитудой 4,4, а эпицентр находился в..

В Италии к западу от Неаполя произошло землетрясение. Оно было магнитудой 4,4, а эпицентр находился в действующем вулкане.

О пострадавших не сообщается, но местным жителям пришлось понервничать. Сотни людей были вынуждены провести ночь на улице. Люди спали в своих машинах либо в палаточных городках, которые установили органы гражданской защиты.

За ночь зафиксировали около 150 небольших толчков.

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В качестве меры предосторожности также эвакуировали местную женскую тюрьму.

На дорогах образовались большие пробки, поскольку многие люди пытались покинуть этот район.

По словам экспертов, для Флегрейских полей это землетрясение было самым сильным за всю зарегистрированную историю. Зона древних вулканических центров недалеко от Тирренского моря охватывает западные кварталы и пригороды Неаполя.

Предыдущее крупное событие было здесь в 1984 году. Тогда зафиксировали интенсивную сейсмическую активность и в качестве меры предосторожности эвакуировали 40 000 жителей. Однако извержения вулкана так и не произошло.

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