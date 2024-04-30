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Замороженные десерты и арбузы: питомцев зоопарка в Индии спасают от жары

Замороженные десерты и арбузы: питомцев зоопарка в Индии спасают от жары

Замороженным десертом угощают зверей в биологическом парке Нахаргарх в городе Джайпур. На северо-запад Индии пришла жара...

Дата загрузки: 2024-04-30

Замороженные десерты и арбузы: питомцев зоопарка в Индии спасают от жары

Замороженным десертом угощают зверей в биологическом парке Нахаргарх в городе Джайпур. На северо-запад Индии пришла жара. Днём температура поднимается до 40 градусов.

Сотрудники зоопарка стараются уберечь питомцев от перегрева.

[Джагдиш Шарма, директор зоопарка]:
«Мы накинули (над вольерами) зелёные сетки, чтобы создать тень. В вольере тигров установили разбрызгиватели и водяные пушки, а перед клетками разместили увлажнители воздуха».

Ещё один эффективный способ предотвратить перегрев – это съесть или выпить что-нибудь холодное или даже ледяное. Поэтому для животных готовят замороженные угощения. Также их кормят арбузами.

В Джайпуре наиболее жаркий период длится с апреля по июль. Температура в основном выше 30 градусов. В ближайшие десять дней будет около 40. Похолодания пока не обещают.
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