Замороженные десерты и арбузы: питомцев зоопарка в Индии спасают от жары

Замороженным десертом угощают зверей в биологическом парке Нахаргарх в городе Джайпур. На северо-запад Индии пришла жара...
Дата загрузки: 2024-04-30
Замороженным десертом угощают зверей в биологическом парке Нахаргарх в городе Джайпур. На северо-запад Индии пришла жара. Днём температура поднимается до 40 градусов.
Сотрудники зоопарка стараются уберечь питомцев от перегрева.
[Джагдиш Шарма, директор зоопарка]:
«Мы накинули (над вольерами) зелёные сетки, чтобы создать тень. В вольере тигров установили разбрызгиватели и водяные пушки, а перед клетками разместили увлажнители воздуха».
Ещё один эффективный способ предотвратить перегрев – это съесть или выпить что-нибудь холодное или даже ледяное. Поэтому для животных готовят замороженные угощения. Также их кормят арбузами.
В Джайпуре наиболее жаркий период длится с апреля по июль. Температура в основном выше 30 градусов. В ближайшие десять дней будет около 40. Похолодания пока не обещают.
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