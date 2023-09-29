Пока армянские семьи бегут из Карабаха, азербайджанские хотят вернуться

Альберт Петросян провёл ночь со своей семьёй в отеле в Армении. Теперь снова собирается в путь...

Альберт Петросян провёл ночь со своей семьёй в отеле в Армении. Теперь снова собирается в путь.

Он, как и десятки тысяч этнических армян Нагорного Карабаха, бежал из своего дома после того, как азербайджанские войска вернули горный регион под свой контроль.

[Альберт Петросян, бежавший из Нагорного Карабаха]:

«(У меня) жена, трое детей, зять, три внука. Они не знаю сейчас где. Всё оставили».

Мужчина взял с собой жену и 30-летнего сына, который передвигается на инвалидном кресле. Говорит, что поедет к родственникам, которые живут в Армении.

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Между тем, власти непризнанного Карабаха объявили о скором прекращении существования республики. Президент Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому это произойдёт 1 января 2024 года. После этого все органы власти будут распущены.

Ранее азербайджанские власти арестовали экс-госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Его обвиняют в терроризме.

Жена Петросяна говорит, что сейчас для них всё очень неопределённо.

[Гехецик Петросян, бежавшая из Нагорного Карабаха]:

«Мы дом так строили, чтобы у него было всё хорошо. А сейчас мы не знаем, где мы будем жить. Что вы делаете?»

А по ту сторону границы, в Азербайджане, люди радуются и празднуют победу.

Эта азербайджанская семья пустила корни в столице Баку, когда этнические армяне объявили о независимости Нагорного Карабаха около 30 лет назад.

Теперь Калиб Кязимов говорит, что думает о возвращении домой, в столицу Карабаха, которую азербайджанцы называют Ханкенди.

[Калиб Кязимов, житель Азербайджана]:

«Все жители Ханкенди единогласно подумали о возвращении, о том, чтобы построить там дома. Надеюсь, наши малыши пойдут в школу и получат там образование».

Он говорит, что цель многих его земляков – вернуться туда, где они родились.

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