На Сектор Газа будет наступление: Израиль призывает людей эвакуироваться

Рано утром в понедельник вспышки освещали горизонт сектора Газа. Густонаселённый анклав ожидает наступления Израиля. ЦАХАЛ призвал жителей Газы эвакуироваться на юг, что уже сделали сотни тысяч жителей анклава. В целом здесь проживает более двух миллионов человек. При этом группировка ХАМАС, которая контролирует анклав, посоветовала людям игнорировать послание Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье впервые созвал расширенный кабинет министров по чрезвычайным ситуациям. Он ещё раз пообещал уничтожить группировку ХАМАС.

Около 1300 израильтян погибли в результате самого страшного нападения на мирных жителей в истории страны.

Израиль ответил самой интенсивной бомбардировкой Газы, которую когда-либо совершал. Власти Газы говорят, что погибло более 2300 человек, четверть из которых – дети. Также около миллиона человек покинули свои дома.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Госсекретарь США Энтони Блинкен находится в регионе, пытаясь добиться освобождения 126 заложников, которые, по словам правительства Израиля, ХАМАС вывез в сектор Газа. Их семьи в воскресенье встречались с премьер-министром Нетаньяху.

Между тем, Блинкен в тот же день провёл переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии, чтобы обсудить ситуацию.

На границе Израиля с Ливаном также неспокойно. Боевики «Хезболлы» при поддержке Ирана в воскресенье запустили ракету по израильской приграничной деревне. В результате один человек погиб и трое были ранены.

Израильские военные заявили, что нанесли ответный удар по Ливану.

А лидер ХАМАС Исмаил Хания встретился с министром иностранных дел Ирана в Катаре. В заявлении группировки сказано, что они договорились продолжать сотрудничество для достижения целей группировки.

Иран, который поддерживает ХАМАС, приветствовал нападение на Израиль. При этом он отрицает свою причастность.

Короткая ссылка на эту страницу: