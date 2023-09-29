Расположенный в оживлённом деловом районе Токио, храм Комъёдзи предлагает безмятежную террасу под открытым небом. Это убежище..

Бесплатные десерты и чтение сутр: чем привлекает храм в центре Токио

Расположенный в оживлённом деловом районе Токио, храм Комъёдзи предлагает безмятежную террасу под открытым небом.

Это убежище для офисных работников и местных жителей, которые могут принести сюда свои обеды, поработать на ноутбуках или просто насладиться чтением книги.

А ещё монах Юкен Кихара бесплатно предлагает свои домашние десерты.

Каждую среду он угощает посетителей сезонными сладостями и подаёт чай.

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Назвал это еженедельное собрание – Омотенаси, что переводится как «гостеприимство».

[Юкен Кихара, монах]:

«Вначале мы предлагали только магазинный кофе. Но посетители спрашивали, нет ли здесь чая или десертов. Так, мы решили делать собственные десерты и создали меню на основе отзывов посетителей».

Также по средам монах проводит 10-минутное чтение сутр, то есть религиозных текстов. А ещё предлагает посетителям поговорить на любую интересующую их тему.

Чтобы сюда попасть, нужно заранее забронировать посещение онлайн. При этом монах подберёт для каждого десерт в соответствии с его предпочтениями и возможными аллергиями.

[посетительница]:

«Я давно хотела приехать сюда, но колебалась, поскольку нужно было бронировать заранее. На этой неделе я не работаю, также летом не удалось съездить в отпуск, поэтому я наконец решила прийти сюда».

Кулинарные творения Кихары вдохновлены временами года. Он часто использует натуральные ингредиенты и сезонные фрукты, которые подносят прихожане храма.

Примечательно, что сам Кихара не всегда был монахом. В 2005 году он просто вызвался помочь заниматься хозяйственными делами храма. Позже пришёл к монашеской жизни.

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