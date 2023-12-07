Как жительница Нагорного Карабаха в третий раз стала беженкой

Этническая армянка Эллада Саргсян в третий раз в жизни стала беженкой. Она родилась в столице Азербайджана..
Дата загрузки: 2023-12-07
Однако после наступления Азербайджана в сентябре ей пришлось бежать в армянский город Масис недалеко от границы с Турцией. С начала осени город принимает около 8000 карабахских беженцев.[Эллада Саргсян, беженка из Нагорного Карабаха]:
«Например, я уже третий раз беженка. Я уже привыкла. А вот люди, которые впервые разбудили свои дома, им это очень тяжело. Они плачут. Но они всё равно это переживут, как и мы пережили. Просто уже безвыходное положение. Как будто сердце хочет лопнуть, и всё».
В 1988 году Саргсян и её семья бежали в Армению. Затем вернулись в Нагорный Карабах.
В 2020 году они потеряли дом, когда Азербайджан отвоевал большую часть Карабаха во второй войне.
В сентябре 2023 Азербайджан в результате молниеносного наступления вернул себе оставшуюся часть Карабаха. Тогда 54-летняя Саргсян бежала из дома в третий раз.
Она была среди 120 000 этнических армян Нагорного Карабаха, которые пострадали от девятимесячной азербайджанской блокады жизненно важных поставок из Армении. Говорит, что не верит утверждениям Баку о сохранении её прав как гражданки Азербайджана.
Когда 19 сентября Азербайджан начал наступление, многие этнические армяне из Нагорного Карабаха поспешно покинули дома и фермы.
Алина Арутюнян вместе с десятками других бежала в кузове грузовика. Теперь она, её муж и четверо детей живут в одной комнате на первом этаже заброшенной библиотеки.
Правительство Армении предоставило им две кровати и единовременную выплату в размере 250 долларов США. Но в их жилье нет удобств, а из мебели – только детские столы и стулья.
Как и многие беженцы, семья изо всех сил пыталась найти работу в Армении. Но пока зависит от доброты местных жителей.[Алина Арутюнян, беженка из Нагорного Карабаха]:
«Мы бы очень хотели вернуться назад, потому что это наша родина, место нашего рождения. Но по сей день мы живём в страхе».
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