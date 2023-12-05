Каково было в плену у ХАМАС израильским заложникам. Об этом рассказывают некоторые родственники и врачи освобождённых..

Голод, жажда и шёпот: родственники заложников рассказали об условиях в плену ХАМАС

Каково было в плену у ХАМАС израильским заложникам. Об этом рассказывают некоторые родственники и врачи освобождённых взрослых и детей.

Моран Алони ждал из плена трёх своих маленьких племянниц и двух сестёр. Одна из сестёр рассказала, как десять дней думала, что одна из её дочек-близнецов умерла. Только позже трёхлетнюю девочку принесли к ней.

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[Моран Алони, родственник пятерых заложниц]:«Более десяти человек в очень-очень маленькой комнате. Когда им что-то было нужно, им нужно было постучать в дверь, и, может быть, кто-то приходил к ним через час, может, через четыре часа, они не знали. Представьте, каково людям было в этой маленькой комнате, особенно детям».

По его словам, в другом месте им приносили очень мало еды и воды.

А Хен Авигори рассказывает о состоянии своих освобождённых дочки и жены.

[Хен Авигори, муж и отец двух заложниц]:«Моя 12-летняя дочь Ноам не даёт мне выходить из дома, оставлять её. Я прошу её просто разрешить мне вынести мусор. А она не разрешает. Иногда по ночам она просыпается с криком».

При этом он отмечает, что боевики ХАМАС запрещали детям шуметь и громко разговаривать.

[Хен Авигори, муж и отец двух заложниц]:«В течение 48 часов после освобождения все дети по-прежнему общались только шёпотом».

Врач, который лечит некоторых освобождённых заложников, говорит, что все люди потеряли 10-15 процентов своего изначального веса.

[Яэль Мозер, врач]:«Им не хватало питьевой воды. Также им не давали мыться. Одна семья за 54 дня мылась только трижды. Один ребёнок вообще не мылся 54 дня. Можете себе представить санитарные условия».

Израиль начал наступление с целью уничтожить ХАМАС в ответ на нападение боевиков 7 октября. В тот день они убили 1200 человек и захватили 240 заложников.

Во время недавнего семидневного перемирия боевики группировки обменяли 105 заложников на 240 палестинских заключённых. При этом в руках ХАМАС остаются ещё 136 израильтян.

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