Возможная сделка Израиля с ХАМАС: пауза в боях и освобождение пленных

Сделку по освобождению заложников обсудили на заседании израильского военного Кабинета министров.

Ранее ЦАХАЛ объявил о возможной сделке с ХАМАС, которая позволит освободить часть заложников, захваченных группировкой 7 октября. При этом в обращении в начале заседания Нетаньяху отметил, что война будет продолжаться до тех пор, пока Израиль не достигнет всех своих целей.

А официальный представитель США заявил, что соглашение будет включать четырёх- или пятидневное прекращение огня. Если его утвердят, это будет первая пауза за шесть недель бомбардировок.

Детали сделки по-прежнему не раскрывают. Нетаньяху лишь отмечает, что это будет трудное, но правильное решение, которое позволит Израилю продолжать борьбу с ХАМАС.

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Для 63-летнего израильтянина Гилада это хорошие новости. В руках ХАМАС остаются семь его родственников: сын с женой, двое их детей трёх и восьми лет, а также мать, тётя и 12-летняя племянница его невестки.

Говорит, что никто не может понять, что он чувствует в эти дни.

[Гилад Корнголд, родственник заложников]:«Представьте, что ваш ребёнок, вместо того чтобы спать в кровати под одеялом, находится под землёй, в глубоком тоннеле. Моя девочка, внучка, ей три года. Там также есть 11-месячный ребёнок, который только начинает ходить. Мне приходится принимать снотворное, очень сильное. Тогда могу поспать хоть 4-5 часов. Иначе не могу».

А эта палестинская семья на Западном Берегу надеется вскоре увидеть своего сына. В августе юношу арестовали, а в прошлом месяце заключили в тюрьму на шесть месяцев. Теперь есть надежда, что его освободят в рамках сделки об обмене.

[Фида Абу Мария, жительница Западного Берега реки Иордан]:«Я желаю, чтобы все заключенные были освобождены, независимо от возраста. Я также хочу, чтобы были освобождены те, кто находился в тюрьме годами, осуждённые за тяжкие преступления, женщины, дети».

Официальные лица Катара, который выступал посредником в переговорах, а также США, Израиль и ХАМАС уже несколько дней заявляют, что сделка будет заключена.

Как сообщают источники, она включит обмен 50 израильских заложников, в основном женщин и детей, на 150 палестинских пленных и четырёх-пятидневную паузу в боевых действиях.

Перерыв также позволит доставить в Газу гуманитарную помощь.

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