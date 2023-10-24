В Азербайджане начались совместные с Турцией военные учения. Они проходят впервые после того, как в сентябре..

Азербайджан впервые после победы в Карабахе проводит совместные военные учения с Турцией

В Азербайджане начались совместные с Турцией военные учения. Они проходят впервые после того, как в сентябре Баку взял под контроль Нагорный Карабах.

По данным Минобороны, тактические учения проходят в разных регионах страны, включая Баку, Нахичеванскую Автономную Республику и Карабах. Задействованы 3000 военных разных видов войск из обеих стран, а также бронемашины, авиационная техника и артиллерийские орудия.

Военнослужащие отрабатывают методы ведения современного боя, возводят понтонные мосты через реки и проводят операции по высадке десанта в тыл условного противника.

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Между тем на фоне напряжённости на Ближнем Востоке Иран решил провести переговоры по мирному урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном. Министры иностранных дел обеих стран впервые встретились после того, как Баку провёл в Нагорном Карабахе военную операцию, которую назвал «антитеррористическими мероприятиями локального характера».

Переговоры должны были пройти в формате «3+3». То есть предполагалось участие трёх кавказских стран – Армении, Азербайджана и Грузии, а также соседних государств – России, Ирана и Турции. Грузия отказалась участвовать в этом процессе, так что встреча в Тегеране проходит в формате «2+3».

Глава МИД Ирана считает, что мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном можно достичь без участия Евросоюза и США.

[Хосейн Амир Абдоллахиян, глава МИД Ирана]:

«Мы считаем, что проблемы региона, особенно на Южном Кавказе, можно решить без вмешательства других сторон. Это часть послания сегодняшней встречи».

Напомним, боевые действия в Нагорном Карабахе начались 19 сентября. Через сутки стороны конфликта договорились о прекращении огня. После этого большинство этнических армян покинуло регион. В Армению прибыло более 100 тысяч беженцев. А в конце сентября глава непризнанной Нагорно-Карабахской Республики подписал указ о прекращении её существования с 1 января 2024 года.

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