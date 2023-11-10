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Телеканал NTD

Палестинцы бегут из северных районов Газы, а израильская армия приближается

Палестинцы бегут из северных районов Газы, а израильская армия приближается

Над больничным комплексом Аль-Шифа в секторе Газа поднимается дым. Во дворах и коридорах находятся тысячи вынужденных..

Дата загрузки: 2023-11-10

Палестинцы бегут из северных районов Газы, а израильская армия приближается
Над больничным комплексом Аль-Шифа в секторе Газа поднимается дым. Во дворах и коридорах находятся тысячи вынужденных переселенцев. У ворот – мешки для тел погибших.

Израильские силы продолжают сражаться с боевиками ХАМАС среди разрушенных зданий на севере сектора Газа. Они продвигаются ближе к Аль-Шифе и ещё одной крупной больнице в городе Газа.

Белый дом заявил, что Израиль с четверга будет каждый день на четыре часа приостанавливать боевые действия, чтобы люди могли бежать по двум гуманитарным коридорам на юг анклава.

[жительница Газы]:

«Как всё выглядит позади нас? Смерть и разрушение».

Президент США Джо Байден заявил, что добивается более длительной трёхдневной паузы, чтобы помочь обеспечить освобождение израильских заложников, удерживаемых ХАМАС. При этом и Израиль, и США отвергают призывы к полному прекращению огня.

На гуманитарной конференции в Париже представители 80 стран и организаций пытались найти способ помочь людям. Ян Эгеланд возглавляет Норвежский совет по делам беженцев.

[Ян Эгеланд, глава Норвежского совета по делам беженцев]:
«Мы не можем больше ни минуты ждать гуманитарного прекращения огня в Газе. И мы не можем больше ни минуты ждать снятия блокады».

Тем временем, в Берлине и Копенгагене тысячи людей вышли на марши в годовщину Хрустальной ночи 1938 года. В нацистской Германии это была серия скоординированных атак на еврейские магазины и синагоги, результатом которой стали тысячи разбитых окон и витрин.

[Сёрен Гаде, спикер датского парламента]:
«Я пришёл сюда, чтобы мы не забыли, что произошло 85 лет назад. Это было начало Холокоста – самой мрачной главы в истории за сотни лет. Это актуально в свете того, что произошло 7 октября, когда на Ближнем Востоке убили 1400 израильтян».

А премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил недавнюю стрельбу в двух еврейских школах в Монреале, а также столкновения между студентами университета в том же городе. По сообщениям местных СМИ, обе школы сообщили об обнаружении пулевых отверстий в своих входных дверях.

Днём ранее произошли ожесточённые стычки в Университете Конкордия между людьми, поддерживающими противоположные стороны конфликта в Израиле и секторе Газа. Они привели к ранениям и арестам.
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