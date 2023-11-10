Палестинцы бегут из северных районов Газы, а израильская армия приближается

Над больничным комплексом Аль-Шифа в секторе Газа поднимается дым. Во дворах и коридорах находятся тысячи вынужденных..

Над больничным комплексом Аль-Шифа в секторе Газа поднимается дым. Во дворах и коридорах находятся тысячи вынужденных переселенцев. У ворот – мешки для тел погибших.

Израильские силы продолжают сражаться с боевиками ХАМАС среди разрушенных зданий на севере сектора Газа. Они продвигаются ближе к Аль-Шифе и ещё одной крупной больнице в городе Газа.

Белый дом заявил, что Израиль с четверга будет каждый день на четыре часа приостанавливать боевые действия, чтобы люди могли бежать по двум гуманитарным коридорам на юг анклава.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[жительница Газы]:

«Как всё выглядит позади нас? Смерть и разрушение».

Президент США Джо Байден заявил, что добивается более длительной трёхдневной паузы, чтобы помочь обеспечить освобождение израильских заложников, удерживаемых ХАМАС. При этом и Израиль, и США отвергают призывы к полному прекращению огня.

На гуманитарной конференции в Париже представители 80 стран и организаций пытались найти способ помочь людям. Ян Эгеланд возглавляет Норвежский совет по делам беженцев.

[Ян Эгеланд, глава Норвежского совета по делам беженцев]:«Мы не можем больше ни минуты ждать гуманитарного прекращения огня в Газе. И мы не можем больше ни минуты ждать снятия блокады».

Тем временем, в Берлине и Копенгагене тысячи людей вышли на марши в годовщину Хрустальной ночи 1938 года. В нацистской Германии это была серия скоординированных атак на еврейские магазины и синагоги, результатом которой стали тысячи разбитых окон и витрин.

[Сёрен Гаде, спикер датского парламента]:«Я пришёл сюда, чтобы мы не забыли, что произошло 85 лет назад. Это было начало Холокоста – самой мрачной главы в истории за сотни лет. Это актуально в свете того, что произошло 7 октября, когда на Ближнем Востоке убили 1400 израильтян».

А премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил недавнюю стрельбу в двух еврейских школах в Монреале, а также столкновения между студентами университета в том же городе. По сообщениям местных СМИ, обе школы сообщили об обнаружении пулевых отверстий в своих входных дверях.

Днём ранее произошли ожесточённые стычки в Университете Конкордия между людьми, поддерживающими противоположные стороны конфликта в Израиле и секторе Газа. Они привели к ранениям и арестам.

Короткая ссылка на эту страницу: