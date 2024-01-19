Израиль заявил, что уничтожил две трети боевых полков ХАМАС

Израиль уничтожил примерно две трети боевых полков ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявил премьер-министр Биньямин..

Израиль уничтожил примерно две трети боевых полков ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, пообещав продолжать войну до «полной победы». [Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:«Боевые действия состоят из двух этапов. Первый – это уничтожение боевиков ХАМАС, их организованных боевых структур. Сейчас уничтожены каждые шестнадцать-семнадцать из двадцати четырёх боевиков. После этого начнётся (этап) зачистки территории. Первый этап обычно короче, второй занимает больше времени».

Держа в руках фотографию павшего израильского солдата, Нетаньяху сказал, что военные погибли не напрасно.

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[Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:«До победы ещё много месяцев, но мы полны решимости её добиться».

Тем временем в одном из районов Тель-Авива отметили день рождения самого маленького израильского заложника. На воздушных шариках, летящих в небо, написано: «Самый грустный день рождения в мире».

Восьмимесячного Кфира Бибаса вместе с его родителями и старшим братом похитили из кибуца 7 октября. О местонахождении семьи пока ничего не известно.

На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как мать Шири держит двух своих сыновей в окружении вооружённых боевиков. Они говорят ей, что забирают её с собой.

Позже ХАМАС заявил, что женщина и её дети погибли во время наступления Израиля, а глава семьи выжил. Израильские военные эту информацию не подтвердили.

[Йоси Шнайдер, двоюродный брат Шири]:«Прошло 104 долгих дня, которые имеют решающее значение для его жизни. Каждый момент, в котором он сейчас находится, может быть для него разрушительным, и он может страдать от необратимых последствий конца своей жизни».

А в другом районе протестующие заблокировали шоссе в Тель-Авиве, требуя от правительства дополнительных действий по освобождению заложников в секторе Газа.

Около 240 человек были похищены боевиками 7 октября. Примерно половину освободили во время недолгого перемирия в ноябре.

Между тем, израильские военные второй день проводили рейды в городе Тулькарм на Западном Берегу. За это время арестовали сотни людей.

Военные провели 35-часовую контртеррористическую операцию, уничтожив восемь боевиков, арестовав 15 подозреваемых, конфисковав оружие и уничтожив десятки взрывных устройств.

Параллельно с войной в Газе здесь произошёл всплеск насилия. Израильские военные говорят, что с 7 октября арестовали 2700 подозреваемых. Около половины были членами ХАМАС.

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