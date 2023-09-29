Пакистанка помогает афганским беженкам выучиться на швей и косметологов

В этой комнате афганские беженки учатся шить одежду для детей и взрослых. Курсы проходят в центре..

В этой комнате афганские беженки учатся шить одежду для детей и взрослых. Курсы проходят в центре профессиональной подготовки в пакистанском городе Пешавар. Их организует Махра Башир.

Женщина по профессии – политолог. Окончила Пешаварский университет, а затем 12 лет проработала в некоммерческой организации. В прошлом году решила помогать беженкам из Афганистана устраивать свою жизнь.

Студенток учат не просто шить, но и разрабатывать дизайн одежды. Здесь они также учатся вышивать и осваивают навыки визажиста и косметолога.

[Махра Башир, основательница Академии Sana Skills]:

«Некоторые студенты из предыдущей группы, обучившиеся пошиву одежды и вышивке, получили работу в местной некоммерческой организации. Некоторые из тех, кто прошёл курсы красоты, открыли свои салоны».

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Открыть салон удаётся не всем, но выход есть.

[Захида, косметолог и преподавательница]:

«Некоторые студенты уже зарабатывают на дому. Они делают макияж, в том числе свадебный. Также делают различные косметологические процедуры».

В центре также есть отдельное помещение для тех, кто не нашёл работу. Здесь можно шить одежду, а потом продавать её на рынке или онлайн. Так получается заработать до 35 долларов в месяц.

Курсы длятся три месяца. В первый раз записались более ста афганских женщин. Сейчас студенток в два раза больше, и количество заявок растёт. Обучатся приходят и пакистанки.

[Махра Башир, основательница Академии Sana Skills]:

«Нам должны дать несколько швейных машинок, поскольку у нас много студентов и оборудования не хватает».

Основательница центра говорит, что ему нужна материальная поддержка. Она сама постоянно вкладывает деньги, чтобы свести концы с концами. Если найдутся спонсоры, то здесь смогут обучать до 500 женщин за один поток.

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