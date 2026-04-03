Терраса в фавеле в Рио-де-Жанейро превратилась в популярное туристическое место

Терраса на крыше в фавеле Росинья в Рио-де-Жанейро превратилась в популярную туристическую достопримечательность. Сюда приезжают, чтобы стать героями захватывающих видео, снятых дроном.

Это место прославилось уже настолько, что на улице скапливается большая очередь. Ну а местные жители получают возможность заработать.

[Ренан Монтейро, директор компании Na Favela Turismo]:

«Мы продаём не просто услугу использования дрона. Это знакомство с окружающей обстановкой, экскурсия с гидом, во время которой он показывает всё хорошее в нашем районе. И когда туристы приходят сюда, владелец террасы тоже вовлекается в процесс».

Такие экскурсии со съёмкой с дрона проводят с прошлого года. Люди публикуют видео в соцсетях, и желающих повторить это приключение становится всё больше.

По словам организаторов экскурсий, вдохновением для всего этого, возможно, стало то, что раньше на террасе постоянно сидел пожилой мужчина и приветствовал туристов.

